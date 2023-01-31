Spotify用戶成長超越預期 估Q2聽眾數將達5億

音樂網路串流平台Spotify。(美聯社)

音樂網路串流平台Spotify 今天公布，2022年第4季財報當中，活躍用戶數及訂戶人數雙雙超越分析師 預期。Spotify並預測，平台聽眾數量將在下一季達到5億人。

路透報導，Spotify上季單月活躍用戶增加至4億8900萬人，優於Spotify發布的預測值，也超越分析師預估的4億7790萬人。

Spotify的Premium方案訂戶在去年第4季成長14%，達到2億500萬人，高於路孚特（Refinitiv）的機構經紀商預估系統（IBES）提供的預估值2億230萬人。Spotify的營收 大多來自這類訂戶。

Spotify的訂戶增加，一方面拜行銷活動之賜，另方面歸功於印度和印尼等國家有更多聽眾加入訂購行列。

Spotify除了喊出5億用戶預測，還預估Premium方案訂戶將在現行季達到2億700萬人，季營收達到31億（歐元，下同，約33.7億美元）；分析師的預測分別為訂戶2億200萬人、營收30億5000萬歐元。

Spotify上季營收則為32億歐元，這也優於分析師預估的31億6000萬歐元。

Spotify在2022年提出計畫，設下目標2030年用戶達到10億人、年營收達到1000億美元；同時承諾砸大錢擴張投入的podcast與有聲書業務，將帶來高利潤報酬。

Spotify已投資10億多美元打造podcast業務，目前總計有400多萬集節目，但這部分投資傷害到Spotify的毛利。

Spotify上周宣布裁員600人的計畫，以尋求控制營運支出，因為去年這類支出增加速度是營收的2倍。