特斯拉 漲太快 小摩評級減碼

摩根大通分析師布林克曼(Ryan Brinkman)認為電動車製造商特斯拉業務存在諸多不確定性，今年股價上漲過快。他重申對特斯拉股票的減碼評級，對特斯拉120元的目標價預期較當前水平下跌32%。他強調該公司毛利率低於預期，是在大幅降價之前出現，預計獲利率將繼續下降。

輝瑞財報重點 Paxlovid銷售

輝瑞公司31日公布上季和去年財報。有關中國放鬆其清零疫情政策以及感染人數激增是否會大幅推升病毒藥物Paxlovid的需求，將促使分析師改變對該藥物2023年的銷售預測。輝瑞與中國政府健康保險公司之間的談判因價格問題陷入僵局，而該藥物獲中國醫保承保期限在 3 月下旬到期。

萬事達卡與幣安在巴西 合作

萬事達卡公司和幣安(Binance)將在拉丁美洲最大經濟體巴西推出預付卡，作為這家加密貨幣巨頭「擴大傳統金融與加密貨幣之間聯繫」的努力。所謂的Binance Card目前正在進行Beta測試，會在未來幾周內全面啟用，使巴西成為繼阿根廷之後的第二個發行預付卡的拉丁美洲國家。

在英遭集體索賠 Meta反駁

臉書 母公司Meta Platforms在英國面臨約4500萬臉書用戶提起的30億英鎊大規模訴訟。原告法律學者戈姆森(Liza Lovdahl Gormsen)表示，臉書用戶因使用該平台而必須提供的個資價值沒有得到適當補償。但Meta指訴訟「完全沒有根據」，不應繼續進行；聲稱的損失忽略了臉書提供的「經濟價值」。

埃克森美孚投資氫氣脫碳

埃克森美孚披露其德州大型氫工廠將於2027年或2028年開始運作。該部門是埃克森努力創建的新業務之一，目的在以減少其他尋求自身業務脫碳的公司的溫室氣體排放來賺錢。埃克森美孚估計該業務的回報率至少10%，並為2022年至2027年的氫氣、碳捕獲和生物燃料項目編列70億元預算。

蘋果可能明年發表折疊iPad

蘋果分析師郭明錤(Ming-Chi Kuo)寫道，蘋果將在2023年放慢iPad的發布速度，著眼於在2024年發布可折疊iPad。他在推特上貼文對2024年的可折疊iPad持樂觀態度，並預計這款新機型將提高出貨量並改善產品組合。