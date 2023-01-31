我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡歌宣布「我當爸爸啦」 曝老婆身分 母女平安

尼科爾斯案：被警察打死之前 他的17歲滑板青春

財經簡訊

財經新聞組／整理

特斯拉漲太快 小摩評級減碼

摩根大通分析師布林克曼(Ryan Brinkman)認為電動車製造商特斯拉業務存在諸多不確定性，今年股價上漲過快。他重申對特斯拉股票的減碼評級，對特斯拉120元的目標價預期較當前水平下跌32%。他強調該公司毛利率低於預期，是在大幅降價之前出現，預計獲利率將繼續下降。

輝瑞財報重點 Paxlovid銷售

輝瑞公司31日公布上季和去年財報。有關中國放鬆其清零疫情政策以及感染人數激增是否會大幅推升病毒藥物Paxlovid的需求，將促使分析師改變對該藥物2023年的銷售預測。輝瑞與中國政府健康保險公司之間的談判因價格問題陷入僵局，而該藥物獲中國醫保承保期限在 3 月下旬到期。

萬事達卡與幣安在巴西合作

萬事達卡公司和幣安(Binance)將在拉丁美洲最大經濟體巴西推出預付卡，作為這家加密貨幣巨頭「擴大傳統金融與加密貨幣之間聯繫」的努力。所謂的Binance Card目前正在進行Beta測試，會在未來幾周內全面啟用，使巴西成為繼阿根廷之後的第二個發行預付卡的拉丁美洲國家。

在英遭集體索賠 Meta反駁

臉書母公司Meta Platforms在英國面臨約4500萬臉書用戶提起的30億英鎊大規模訴訟。原告法律學者戈姆森(Liza Lovdahl Gormsen)表示，臉書用戶因使用該平台而必須提供的個資價值沒有得到適當補償。但Meta指訴訟「完全沒有根據」，不應繼續進行；聲稱的損失忽略了臉書提供的「經濟價值」。

埃克森美孚投資氫氣脫碳

埃克森美孚披露其德州大型氫工廠將於2027年或2028年開始運作。該部門是埃克森努力創建的新業務之一，目的在以減少其他尋求自身業務脫碳的公司的溫室氣體排放來賺錢。埃克森美孚估計該業務的回報率至少10%，並為2022年至2027年的氫氣、碳捕獲和生物燃料項目編列70億元預算。

蘋果可能明年發表折疊iPad

蘋果分析師郭明錤(Ming-Chi Kuo)寫道，蘋果將在2023年放慢iPad的發布速度，著眼於在2024年發布可折疊iPad。他在推特上貼文對2024年的可折疊iPad持樂觀態度，並預計這款新機型將提高出貨量並改善產品組合。

特斯拉 臉書 巴西

上一則

回購即將重現 漲勢可望延續

下一則

在中國關店消息不斷 家樂福湖南店營運21年熄燈

延伸閱讀

用鐵管攻擊至少10車的特斯拉路怒男 終於被捕

用鐵管攻擊至少10車的特斯拉路怒男 終於被捕
回擊特斯拉 福特Mustang Mach-E宣布降價

回擊特斯拉 福特Mustang Mach-E宣布降價
回擊特斯拉 福特Mustang Mach-E宣布降價

回擊特斯拉 福特Mustang Mach-E宣布降價
特斯拉股價飆 熬過最糟時期

特斯拉股價飆 熬過最糟時期

熱門新聞

對沖基金Universa Investments投資長史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）。(取材自彭博資訊)

黑天鵝基金經理人：市場埋定時炸彈 破壞力堪比大蕭條

2023-01-30 21:00
家居用品大型連鎖店Bed Bath & Beyond繼去年關閉150家分店後，27日宣布將再關閉87家店。（路透）

Bed Bath & Beyond再關87家店 所有Harmon藥局也將關閉

2023-01-28 20:29
SIA說，美國政府將受到制裁中國舉措的反噬。（歐新社）

SIA：美國制裁中國的晶片業 是在打七傷拳

2023-01-30 14:15
中國解禁後的報復性消息十分驚人。（歐新社）

中國解禁後大開放，全球通膨恐將再起

2023-01-29 21:40
特斯拉股價上周暴漲33%，是歷來次佳表現，似乎逐漸走出去年暴跌65%的陰霾。執行長馬斯克想必樂開懷。 路透

特斯拉回來了 周線飆漲33％ 然後呢？

2023-01-28 11:08
輝達創辦人黃仁勳的身價近來不斷翻揚，今年來暴增37%，達到189億美元。 路透

輝達創辦人黃仁勳身價大漲的秘密武器是「它」

2023-01-28 16:06

超人氣

更多 >
薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅

薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅
懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳
銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失
洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃

洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃
田州5警打死非裔案 第6名警員被停職

田州5警打死非裔案 第6名警員被停職