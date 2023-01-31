回購即將重現 漲勢可望延續

回購即將重現，加上當前利空不跌，漲勢有望延續。

隨著通膨持續放緩，股市開年迎來強勁的反彈，空頭損失慘重，市場看跌情緒遭受打擊。

高盛 銷售和交易部門分析師魯伯納(Scott Rubner)準確地預測了過去一個月的市場走向。他在最新報告中指出，由於「股票 回購回歸」，以及「股票沒有因利空而下跌時，通常是看漲訊號」，目前的漲勢可能會持續到2月中旬。

他指出，本周市場趨勢沒有變，買盤更多，預計隨著指標指數上漲，本周將又是一個「全面流入」(everything inflow)的一周。同時，他在報告中列舉了6個推動美股繼續反彈的因素。

首先，商品交易顧問基金(CTA)需求仍是主要驅力。假設市場行情平穩，預計未來一周CTA需求規模為190億元，未來一個月需求達到340億元，史坦普500預計將突破4083點。

其次，企業禁售期結束，大小企業正取得史上最佳開年走勢，能源股現在有較高自由現金。回購禁售期將於3日結束，之後每天預計有40億元的企業回購需求。

第三，目前波動性較低。期權對沖和風險平價等策略預計產生更多買入需求，2023年最大的交易是成交量套利交易，由於之前的成交量較低，期權對沖和風險平價策略需求都有增加的空間。

第四是散戶，現在最大散戶的需求是現金和零日期權交易(0DTE)。

第五，槓桿投資倍數降低，這是高盛所見過最大規模的槓桿率降幅。

最後，退休基金股權再平衡較小。高盛估計，月底將有規模為30億股拋售，這是一個較小的數字。由於曝險度較低和固定收益較高，預計退休金 再平衡未來將變得波動減小。（財經新聞組）