我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡歌宣布「我當爸爸啦」 曝老婆身分 母女平安

尼科爾斯案：被警察打死之前 他的17歲滑板青春

跟進特斯拉 福特電動車降價

財經新聞組／綜合報導

在產業龍頭特斯拉宣布大幅調降其電動車售價幾周後，福特汽車也正在增加其電動野馬Mach-E跨界車的產量，並降低價格。

這家底特律汽車製造商表示，將根據車型將與特斯拉Model Y同級的Mach-E售價平均降低約4500元。降價幅度從600元到5900元不等；特斯拉Model Y在1月初降價幅度高達1.3萬元。

華爾街分析師和投資人普遍稱讚特斯拉降價的作法，認為這是提振需求和增加銷量的一種方式，但也擔心此舉會侵蝕部分利潤。分析師預計，特斯拉的降價會給其他汽車製造商施加壓力，迫使它們跟進降低自家車型的售價。

福特電動車業務客戶長賈佳(Marin Gjaja)表示，Mach-E的產量預計將從每年7.8萬輛增加到13萬輛。

他指出，「我們正在應對市場的變化。」他特別提到全新的聯邦電動車激勵措施和特斯拉的降價措施，「當我們尋找並希望在市場上保持競爭力時，我們必須做出回應。」

賈佳表示，由於產量增加以及部分商品成本下降，福特預計將透過成本改善來抵消部分獲利縮水。Mach-E起價現在約為4.6萬元至6.4萬元。特斯拉的Model Y起價約為5.35萬元至5.7萬元，沒有任何選配。

Mach-E讓福特成為去年美國第二暢銷的電動車製造商，但仍遠遠落後於特斯拉。福特去年在美國賣出超過6.5萬輛電動車。Motor Intelligence估計，特斯拉2022年在美國賣出超過52.2萬輛電動車。

福特表示，等待交車的現有Mustang Mach-E客戶將自動收到調整後的價格。對於在1月1日之後訂購任何一款並且已經收到Mustang Mach-E的客戶，福特將提供「私人優惠」。

除了調整後的定價外，1月30日至4月3日期間訂購野馬Mach-E的準車主還將有資格享受福特信用貸款的特價，利率最低5.34%。

特斯拉 電動車 汽車

上一則

面對財報升息 道指跌261點

下一則

回購即將重現 漲勢可望延續

延伸閱讀

用鐵管攻擊至少10車的特斯拉路怒男 終於被捕

用鐵管攻擊至少10車的特斯拉路怒男 終於被捕
回擊特斯拉 福特Mustang Mach-E宣布降價

回擊特斯拉 福特Mustang Mach-E宣布降價
回擊特斯拉 福特Mustang Mach-E宣布降價

回擊特斯拉 福特Mustang Mach-E宣布降價
特斯拉股價飆 熬過最糟時期

特斯拉股價飆 熬過最糟時期

熱門新聞

對沖基金Universa Investments投資長史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）。(取材自彭博資訊)

黑天鵝基金經理人：市場埋定時炸彈 破壞力堪比大蕭條

2023-01-30 21:00
家居用品大型連鎖店Bed Bath & Beyond繼去年關閉150家分店後，27日宣布將再關閉87家店。（路透）

Bed Bath & Beyond再關87家店 所有Harmon藥局也將關閉

2023-01-28 20:29
SIA說，美國政府將受到制裁中國舉措的反噬。（歐新社）

SIA：美國制裁中國的晶片業 是在打七傷拳

2023-01-30 14:15
中國解禁後的報復性消息十分驚人。（歐新社）

中國解禁後大開放，全球通膨恐將再起

2023-01-29 21:40
特斯拉股價上周暴漲33%，是歷來次佳表現，似乎逐漸走出去年暴跌65%的陰霾。執行長馬斯克想必樂開懷。 路透

特斯拉回來了 周線飆漲33％ 然後呢？

2023-01-28 11:08
輝達創辦人黃仁勳的身價近來不斷翻揚，今年來暴增37%，達到189億美元。 路透

輝達創辦人黃仁勳身價大漲的秘密武器是「它」

2023-01-28 16:06

超人氣

更多 >
薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅

薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅
懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳
銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失
洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃

洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃
田州5警打死非裔案 第6名警員被停職

田州5警打死非裔案 第6名警員被停職