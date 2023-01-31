跟進特斯拉 福特電動車降價

在產業龍頭特斯拉 宣布大幅調降其電動車 售價幾周後，福特汽車 也正在增加其電動野馬Mach-E跨界車的產量，並降低價格。

這家底特律汽車製造商表示，將根據車型將與特斯拉Model Y同級的Mach-E售價平均降低約4500元。降價幅度從600元到5900元不等；特斯拉Model Y在1月初降價幅度高達1.3萬元。

華爾街分析師和投資人普遍稱讚特斯拉降價的作法，認為這是提振需求和增加銷量的一種方式，但也擔心此舉會侵蝕部分利潤。分析師預計，特斯拉的降價會給其他汽車製造商施加壓力，迫使它們跟進降低自家車型的售價。

福特電動車業務客戶長賈佳(Marin Gjaja)表示，Mach-E的產量預計將從每年7.8萬輛增加到13萬輛。

他指出，「我們正在應對市場的變化。」他特別提到全新的聯邦電動車激勵措施和特斯拉的降價措施，「當我們尋找並希望在市場上保持競爭力時，我們必須做出回應。」

賈佳表示，由於產量增加以及部分商品成本下降，福特預計將透過成本改善來抵消部分獲利縮水。Mach-E起價現在約為4.6萬元至6.4萬元。特斯拉的Model Y起價約為5.35萬元至5.7萬元，沒有任何選配。

Mach-E讓福特成為去年美國第二暢銷的電動車製造商，但仍遠遠落後於特斯拉。福特去年在美國賣出超過6.5萬輛電動車。Motor Intelligence估計，特斯拉2022年在美國賣出超過52.2萬輛電動車。

福特表示，等待交車的現有Mustang Mach-E客戶將自動收到調整後的價格。對於在1月1日之後訂購任何一款並且已經收到Mustang Mach-E的客戶，福特將提供「私人優惠」。

除了調整後的定價外，1月30日至4月3日期間訂購野馬Mach-E的準車主還將有資格享受福特信用貸款的特價，利率最低5.34%。