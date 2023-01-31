大摩：勿追高與Fed唱反調

大摩指與Fed對作通常沒有好下場。（路透）

摩根史坦利（大摩）策略師表示，競相追高的投資 人最終將感到失望，因為他們只是直接與Fed唱反調。

由大摩首席美股分析師威爾森(Michael Wilson)率領的團隊在最新報告中寫道，「股票價格走勢的改善已開始讓許多投資人相信他們錯過最佳時機，這迫使他們更積極地投入。」「但我們認為近期走勢更像是反映1月的季節性影響，以及繼艱難的12月底和殘酷的一年後出現的空頭回補。」

大摩團隊表示，事實上企業獲利弱於預期，特別是在獲利率 方面；「其次，投資人似乎已經忘記了『不要與Fed對做』這個基本法則。也許本周投資人就會收到當頭棒喝。」

預計Fed官員將於2月1日將基準聯邦基金利率調升1碼(25個基點)，連續第二次會議縮小升息幅度。在此之前，近來發布的一系列數據證明Fed為放緩通膨而採取的激進行動正在奏效。

自財報季開始以來，史坦普500指數就一路上漲，延續全新一年的漲勢。雖然顯示獲利放緩的跡象增加，投資人仍在獎勵業績超出預期的公司，也減輕了對業績不及預期的公司的懲罰。研究員宋恩(Wendy Soong)將這種動態歸因於企業重組的努力和削減成本的計畫讓投資人更具信心。

然而，威爾森說，Fed不願轉向，「加上我們認為目前對這場自2008年以來最嚴重的獲利衰退的定價再次有誤」，「我們認為這應在短期內導致熊市走到最後一個階段。」

摩根大通 （小摩）策略師也表示，即使市場繼續走高，投資人也應逢高賣出。由馬鐵卡(Mislav Matejka)領頭的團隊在另一份報告中寫道，基本面可能無法為下一波漲勢提供支撐，而獲利和經濟活動走弱可能讓股市承壓。

摩根大通首席全球市場策略師兼全球研究聯席主管柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)上周表示，在股市上漲之際，經濟卻邁向衰退，這為市場拋售創造了條件。