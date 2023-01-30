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Fed決策官員換血 分析師：目前全是鷹 都不想過早放鬆

編譯季晶晶／綜合外電
芝加哥聯準銀行總裁古斯比今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權。（路透）
芝加哥聯準銀行總裁古斯比今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權。（路透）

美國聯準會的聯邦公開市場委員會（FOMC），也就是決定利率變動的官員，每年成員都略有更動，四位地區性聯準銀行總裁輪值為有投票權的成員，四位失去投票權。今（2023）年的輪換使FOMC較具鴿派傾向。

FOMC今年有投票權的新成員包括新上任的芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）、費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）、2022年8月上任的達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan），以及明尼亞波尼斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）。

失去投票權的則是聖路易斯聯準銀行總裁博拉德（James Bullard）、波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）、本月即將退休的堪薩斯城聯準銀行總裁喬治（Esther George）梅斯特，以及克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）。

總體而言，FOMC成員並無大變動，去年12位有投票權的成員裡8名留任。無投票權成員仍會在議事過程發表自己的意見和觀點。雖然歷史表明，聯準銀行總裁和比起理事容

在聯準會工作了25年的杜克大學經濟學教授米德（Ellen Meade）表示，新成員可能需要一段時間確立立場，可能與共識有所不同。歷史表明聯準銀行總裁比理事傾向於持不同意見，但即便如此，這也只代表7%的票。她說，「預計投票上不會看到太多異議。可能看到的是他們如何解讀他們看到的數據。」

米德指出：「如果必須將他們歸類為鷹派或鴿派，我會說去年的格局相當鷹派，而今年幾乎肯定不那鷹。」

然而，如果聯儲會副主席布蘭納德（Lael Brainard）離任去領導總統拜登的經濟委員會，這種情況可能會發生變化。布蘭納德被認為比鮑爾和其他人傾向鴿派，她若離職可能導致聯準會高層的意識形態發生較鷹派的轉變。

米德說，FOMC真正的挑戰在於勞動市場快速轉變時，他們會做何決定。聯準會已透過經濟預測表明，將容忍失業率上升至4.5%-4.75%，但如果通膨率接近或超過5%，而且放緩不如預期，米德預言「可能看到更多分歧跡象」。

前聯準會經濟學家、Sahm Consulting創辦人薩姆（Claudia Sahm）表示，就目前而言，聯準會官員基本上口徑一致：「聯準會在所有方面都非常明確，即使是那些你認為更鴿派的人也不想過早放鬆（政策），陷入必須回頭更積極升息的境地。」 她說：「 我不認為改由誰投票會很重要。他們現在全都是鷹派。」

美國聯準會的聯邦公開市場委員會今年換血，12位委員裡有4位新獲投票權。專家說目前...
美國聯準會的聯邦公開市場委員會今年換血，12位委員裡有4位新獲投票權。專家說目前大家立場一致，都不想過早放鬆政策。（路透）

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