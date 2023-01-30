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新創去年慘澹 今年更不妙

編譯陳律安／綜合報導
新創公司獲得的融資金額。(資料來源:PitchBook)
新創公司獲得的融資金額。(資料來源:PitchBook)

2022年對許多新創企業來說是慘澹的一年，不僅投資驟減、上市交易的件數也寥寥可數，而且數據顯示2023年新創公司可能會更加艱難。

華爾街日報報導，在2022年尾聲，在投資大幅減少、股權變現機會少之又少、及裁員和業務轉型多重衝擊下，新創公司的創辦人和投資者都傷痕累累。創投人士、銀行人士和基金經理表示，新年伊始，籠罩創投產業的烏雲並未散去，有跡象顯示，新創公司的估值可能會進一步大幅下降。

根據PitchBook數據公司的研究，2022年對美國新創企業的資本投資金額大約較2021年下降三分之一，在這一年中，新創企業獲得的融資逐季下降。

一些新創企業在新冠疫情期間進行了大量融資，使它們可以避免再度融資，並且保持市場火熱時期留下的強勁估值。其他公司則選擇了另一種融資機制，使它們能夠避開可怕的「折價融資」，即接受以較低的估值進行新的融資。但投資人表示，這種情況不會持續太久。

新創公司之所以能夠保持高估值，部分原因是所謂的內部融資，即新創企業從現有投資者那裡籌集資金，估值即使受損，也很輕微。創投業者表示，他們發現這類融資的數量激增，有人估計是前幾年的十倍，這有助於維持新創企業的生存。然而，這類融資通常被認為只是權宜之計，只是把新創公司潛在的估值下調或最終關門的時間往後延。

一些新創公司已經屈服並接受估值下降，也就是「折價融資」。網路安全公司Snyk在去年12月表示，以74億美元的估值完成了一輪融資，這個估值數字比去年1月時的估值水準下降了14%。人工智慧平台Dataiku則在去年12月宣布，以37億美元的估值完成了一輪融資，比前一年時的估值水準下降約21%。創投公司、家族辦公室及創業公司孵化器Interplay的執行合夥人戴維斯說：「我認為新創公司今年將面臨更多的苦痛。」

新創企業去年面臨投資大幅減少、裁員和業務轉型多重衝擊，2023年的展望也不理想。...
新創企業去年面臨投資大幅減少、裁員和業務轉型多重衝擊，2023年的展望也不理想。（美聯社）

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