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Fed退出匯市駕駛座 美元持續走軟

編譯任中原／綜合報導
由於聯準會（Fed）已退出匯市的駕駛座，美元對主要貨幣匯率已連四個月回貶。（路透資料照片）
由於聯準會（Fed）已退出匯市的駕駛座，美元對主要貨幣匯率已連四個月回貶。（路透資料照片）

美元對主要貨幣匯率已連續四個月回貶，主因聯準會（Fed）已經退出匯市的駕駛座，改由其他央行接掌方向盤。

去年由於Fed激進升息，使美元在1~9月間獨領風騷，但之後由於Fed減緩升息速度，美元隨之失色。今年至今DXY美元指數再貶1.5%，已經回到去年5月時的水位。

同期間其他央行逐漸成為匯市主角，尤其是歐洲央行（ECB）與日本銀行（BOJ）。市場預料ECB將堅持大幅升息路線，而Fed則縮小升幅。日銀距離升息雖還遠得很，但已開始放鬆殖利率曲線控管（YCC）計畫的波動空間，使市場猜測超寬鬆政策逐漸接近尾聲。

投資人預期歐、日央行將比Fed更偏向「鷹派」，帶動日圓及歐元回升到去年春季以來的水準。下周Fed、ECB及英格蘭銀行（BOE）都將召開決策會議，將為Fed今年是否將退出匯市領導位置提供進一步的線索。

德意志銀行國際策略長魯斯金表示，「2022年一切都對美元有利。Fed領先升息，而烏克蘭戰事及中國清零政策也造就美元升勢。但現在這些有利條件都同時消退」。

去年由於石油、天然氣等原料價格上漲，使歐洲、日本、英國等高度依賴原料進口的國家日子難過，進口／出口價格比率（即所謂的貿易條件）惡化，使大量資金撤離歐、日，導致歐元及日圓重貶。但由於今冬氣候相對溫和，使天然氣需求低於預期，原料價格也普遍下跌。瑞士信貸外匯策略主管加利洛斯表示，歐、日的貿易條件好轉，使歐元及日圓的展望轉強。

原料價格回跌也使美國以外國家的經濟成長展望轉佳。德銀已將2023年歐洲預估成長率由負0.5%上修到+0.5%，強調天然氣庫存增加、價格下跌、通膨下降、不確定性減少，都對歐洲經濟及歐元有利。

中國大陸的情況也在好轉。不過大陸解封對匯市的影響較為複雜，因為這可能推升原料價格，帶動全球通膨上升。

美元回貶對其他國家的經濟通常都利多，今年來MSCI開發中國家對美元匯率指數已上升2.4%。

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