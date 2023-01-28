美股下周面臨真正考驗：超級財報周 Fed必打壓多頭氣焰

Fed下周預料只升1碼（0.25個百分點），但大有理由不願讓市場多頭派繼續稱心如意。（路透）

科技股帶動下，美國股市本周大幅走高，受通膨轉緩的預期心理所提振。不過，美股今年來氣勢如虹的漲勢將在下周面臨真正考驗，除了得正視聯準會（Fed）仍不會放鬆對抗通膨的立場之外，還得消化蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）在內超級財報周的財報和展望。

那斯達克綜合指數 周五上漲0.9%，本周漲幅高達4.3%，今年連四周上漲下來漲幅超過11%，是去年8月以來最大四周漲幅。史坦普500指數和道瓊工業指數本周也分別上漲2.5%和1.8%。

受到英特爾（Intel）業績展望遠不如分析師原料影響，費城半導體指數周五下跌0.7%，而英特爾重挫6.4%，台積電ADR跌0.2%。不過，費半一周仍漲5.4%。自台股17日封關以來，台積電ADR漲了7.5%。

Miller Tabak +Co. 首席市場策略師馬利（Matthew Maley）認為，英特爾「不再像以前一樣視為晶片股的風向球，但還是相當重要。因此，這檔股票受財報所累表現奇差，仍會影響今天整體晶片股。」

今年以來股債到加密幣無所不漲，投資人紛紛湧進最投機的資產，原本做空市場的法人無不損失慘重。去年創下上市以來最差表現的特斯拉（Tesla），本月已一口氣反攻逾40%。美國10年期公債殖利率也下跌，今周收盤報3.517%。

周五公布聯準會（Fed）偏好的通膨指標，12月個人消費支出（PCE）核心物價年增率為4.4%，整體指數上漲5%，雖然仍遠高於Fed 2％的目標，但兩者增幅均為2021年末以來最低。

Carson集團首席市場策略師狄區克（Ryan Detrick）說，美股本周續漲，反映的是「通膨持續迅速降低，減輕不少對經濟的疑慮。（PCE數據）是我們近來所見通膨數據又一明證。」

通膨既降，市場看好Fed升息 接近尾聲，進而排除升息導致美國經濟衰退的另一疑慮。不過，巴隆（Barron's）指出，Fed雖然幾乎篤定在美東時間周三由目前4.25%至4.5%的目標區間只升1碼（0.25個百分點），但想必不願讓市場多頭派繼續稱心如意。

花旗集團經濟學家霍倫赫斯特（Andrew Hollenhorst） 說：「鮑爾可能會強調利率會維持高檔一段時間…儘管通膨數字走弱。」

KPMG首席經濟師史汪克（Diane Swonk）說：「他們不能示弱，除非通膨明確大幅走緩。而就業 數字很重要、ECI（企業雇用成本指數）也很重要。」

美國上季ECI和1月就業數據和將分別在周二和周四公布，兩者都可反映Fed靠升息究竟實際讓就業降溫了多少，也將成為Fed未來升息多寡的指標。

下周也是美企超級財報周，史坦普500指數有143家企業將公布財報。已公布財報的企業中，有67.8%優於市場所料，略優於長期平均數66%，不過遠低於過去四季的76%，其中不少業績展望不佳。