英特爾好慘 去年獲利減60%

因應需求減退，英特爾已經開始削減成本。（路透資料照片）

英特爾公司（Intel）上季由盈轉虧，對本季的業績展望也相當糟糕，且將出現虧損，反映PC客戶需求不彰，伺服器市場也面臨強大競爭。英特爾在紐約27日股價一度暴跌近10%，尾盤以下跌6.41%作收。

英特爾26日盤後公布，第1季營收 預估介於105億到115億美元之間，不如分析師 所估的均值140億美元；經調整的毛利率 約為39%，而不計部分項目的每股虧損0.15美元，而分析師原估每股獲利0.25美元。

以營收展望的最低預測來看，英特爾本季將創下2010年來最低的單季營收。

去年第4季的表現一樣糟透了，淨損6.64億美元，合每股虧損0.16美元，遠不如前年同期交出淨利46.2億美元，每股獲利1.13美元。不計重組費用和其他項目的調整，每股獲利0.10美分，同樣不如分析師原估的0.19美元。

至於營收從前年同期的205.2億美元降至140.4億美元，已連續十季下降；毛利率從上年同期的55.8%下降到43.8%，第3季為45.9%。

從各事業來看，客戶端運算事業群營收衰減36%至66億美元，資料中心和AI事業群營收衰減33%至43億美元，網路及邊緣事業群（Network and Edge）營收衰減1%至21億美元。晶圓製造事業群營收成長30%至 3.19億美元。

總計2022年營收631億美元，不僅落後勁敵台積電的758.8億美元，比起2021年萎縮逾20%，淨利80億美元，更衰減逾六成，寫下英特爾從2001年網路泡沫破滅至今最慘紀錄。

摩根史坦利分析師摩爾在報告中表示，市場在財報公布前已有心理準備，但「展望疲弱的程度依然讓人大驚失色。」

這對2021年才重磅回歸的執行長基辛格而言更是沉重的打擊，他在電話會議上說：「我想提醒大家的是，我們走在一條要走很多年的旅途上。」

為因應需求減退，英特爾也已經開始削減成本。三個月前，英特爾即表示藉由人事精簡、延緩新廠投資等撙節措施可為今年節省30億美元。英特爾表示 ，到2025年，每年省下的金額可達100億美元。