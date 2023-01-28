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田州5非裔警打死非裔男 部分非裔居民卻不感驚訝

「我希望我錯」 美空軍上將預測美中2025交戰

財經簡訊

財經新聞組／整理

Wise遭控破壞匯兌競爭

小型外匯服務機構Atlantic Money向英國競爭與市場管理局(CMA)指控Wise破壞匯款市場競爭。該公司表示Wise不公平地將其從其官網的價格比較列表中刪除，並拒絕將其納入Exiap，一個同屬Wise的外匯費用比較網站。Wise另外擁有兩個貨幣兌換比較網站：Geldtransfer和Currencyshop。

雪佛龍全年獲利歷史新高

雪佛龍2022年獲利達創紀錄的365億元，是去年同期的2倍多，但低於華爾街預期，主受資產減記和石油和天然氣價格回落的影響。該公司2022年調整後淨利較2011年創下的紀錄高出約100億元。但第4季國際石油和天然氣業務減記11億元，導致低於預期的372億元。

Bed Bath對小摩信貸違約

Bed Bath & Beyond表示沒有足夠的現金來償還債務，而且它已對摩根大通的信貸額度構成違約，再次警告可能破產。該公司正試圖通過降低資本支出、關閉店面和與房東談判租賃協議來削減成本，但警告這些措施可能沒有用。在去年8月擴大信貸額度後，該公司欠小摩資產抵押貸款5.5億元。

美國運通上季業績遜預期

美國運通的美國消費者服務和商業部門第4季銷售額分別成長23%和15%。這家信用卡巨頭全年財測為銷售額成長15%至17%；每股獲利預計在11元到11.4元之間，分析師的預期為10.52元。上季淨銷售額142億元，低於預期的142.1億元；稀釋後每股獲利2.07元，低於預期的2.21元。

12月核心PCE年率降至4.4%

美國經濟分析局報告，以個人消費支出(PCE)物價指數衡量的通膨率從11月的5.5%降至12月的5%。Fed首選通膨指標核心PCE物價指數年率從同期的4.7%降至4.4%，符合市場預期。按月增率計，核心PCE通膨和總體PCE通膨分別上漲0.3%和0.1%。12 月個人收入月增0.2%，但個人支出下降0.2%。

高露潔棕欖上季業績超預期

消費品公司高露潔棕欖(Colgate-Palmolive)最新財報顯示該公司的獲利和營收超出普遍預期。第4季每股獲利0.77元，高於分析師預期的0.76元，但較去年同期下降3%；而營收為46.3億元，高於市場普遍預期的45.7億元。

石油 營收 指數

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