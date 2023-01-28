我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州5非裔警打死非裔男 部分非裔居民卻不感驚訝

「我希望我錯」 美空軍上將預測美中2025交戰

微軟利空不跌 或為看多訊號

財經新聞組／綜合報導

微軟財測遜於預期，但是市場卻沒有放空微軟股票；這讓高盛認為是一個強烈的看多訊號。

繼25日的戲劇性市場逆轉和26日重新放空嘗試失敗後，高盛交易部門開始由看空轉向看多。

就25日美股的活躍程度來看，高盛認為可以在滿分10分基礎上打7分。微軟在24日盤後發布不及預期的財測後，在25日開盤後第一個小時出現非常多的限價賣盤，但隨後賣家並沒有持續賣出微軟股票，隨著賣盤減少，微軟跌幅也收窄。

因此高盛認為：「當美股並未因為微軟不及預期的財測這樣的利空而下跌時，通常是看多訊號。」美股可能比大多數投資人認為的更具韌性。

微軟雖然對今年第1季財測不如人意，但整體來看，核心業務智慧雲端的營收成長放緩程度沒有預期的大，雲端業務相對強韌的營收有助抵消了美元走強和個人電腦相關業務下滑的打擊，讓該公司獲利仍優於預期。

在電話會議上，微軟表示，在12月增速35%的基礎上，第1季Azure雲端業務的增速會再放緩4或5個百分點，預計2023財年下半年商業銷售成長將放緩。

但摩根史坦利卻不同意高盛的觀點。「永遠的空頭」首席策略師威爾森(Michael Wilson)本周表示，才不過一周時間，市場對於全球經濟的看法就發生轉變，但這並不會影響美股2023年的跌勢，各大企業的獲利前景依舊不樂觀。

他指出，投資人們可以認為是對經濟衰退的「大幅轉向」推動了2023年初美股的上漲，但事實上之前美股被嚴重放空，才是推動年初市場上漲的主要因素。

他聲稱這種周期性輪動讓投資人相信他們錯過了美股底部，必須對其價格重新定位，但威爾森強調市場現在仍然處於熊市的最後階段，史坦普500指數可能將再創新低。（財經新聞組）

微軟 美股 高盛

上一則

庫存過剩 英特爾痛苦還沒完

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

微軟Xbox拚減碳 保守派轟：搞覺醒派花招 危及美式生活

微軟Xbox拚減碳 保守派轟：搞覺醒派花招 危及美式生活
投資風向雖變 大盤仍處熊市

投資風向雖變 大盤仍處熊市
芝加哥市長論壇 8出席候選人：治安為首務

芝加哥市長論壇 8出席候選人：治安為首務
標普500企業 今年獲利恐減10%

標普500企業 今年獲利恐減10%

熱門新聞

大型科技公司近日大幅裁員，蘋果是唯一例外。（美聯社）

還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺

2023-01-20 12:41
1月23日起，國稅局開始接受納稅人申報2022年所得稅。(美聯社)

報稅季23日展開 7重點勿忽略 退稅會比往年少

2023-01-21 22:24
華爾街股市專家提醒投資人，現在被視為資金安全避風港的必需性消費股，很可能淪為日後的地雷股。路透

安全港其實最危險？專家示警這類股超買 泡沫快爆了

2023-01-20 11:55
科技公司陸續宣布裁員，資遣方案受到員工關注。圖為Google總部一隅。（中央社）

裁員薪情大不同 科技業資遣方案比一比

2023-01-22 08:52
FactSet的統計顯示，追蹤特斯拉的分析師當中，64%給予這檔股票「買進」或「加碼」的評級，比率是2014年底以來最高。 （路透）

股價全年崩跌65% WSJ：特斯拉還是華爾街的最愛

2023-01-23 08:54
裁員潮席捲科技業，連搜尋引擎巨人Google也無法倖免。（路透）

Google也撐不住？搜索巨擘突宣布裁員1.2萬人

2023-01-20 07:32

超人氣

更多 >
怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚
曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂
專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍
星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王
工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了