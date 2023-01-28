微軟利空不跌 或為看多訊號

微軟 財測遜於預期，但是市場卻沒有放空微軟股票；這讓高盛 認為是一個強烈的看多訊號。

繼25日的戲劇性市場逆轉和26日重新放空嘗試失敗後，高盛交易部門開始由看空轉向看多。

就25日美股 的活躍程度來看，高盛認為可以在滿分10分基礎上打7分。微軟在24日盤後發布不及預期的財測後，在25日開盤後第一個小時出現非常多的限價賣盤，但隨後賣家並沒有持續賣出微軟股票，隨著賣盤減少，微軟跌幅也收窄。

因此高盛認為：「當美股並未因為微軟不及預期的財測這樣的利空而下跌時，通常是看多訊號。」美股可能比大多數投資人認為的更具韌性。

微軟雖然對今年第1季財測不如人意，但整體來看，核心業務智慧雲端的營收成長放緩程度沒有預期的大，雲端業務相對強韌的營收有助抵消了美元走強和個人電腦相關業務下滑的打擊，讓該公司獲利仍優於預期。

在電話會議上，微軟表示，在12月增速35%的基礎上，第1季Azure雲端業務的增速會再放緩4或5個百分點，預計2023財年下半年商業銷售成長將放緩。

但摩根史坦利卻不同意高盛的觀點。「永遠的空頭」首席策略師威爾森(Michael Wilson)本周表示，才不過一周時間，市場對於全球經濟的看法就發生轉變，但這並不會影響美股2023年的跌勢，各大企業的獲利前景依舊不樂觀。

他指出，投資人們可以認為是對經濟衰退的「大幅轉向」推動了2023年初美股的上漲，但事實上之前美股被嚴重放空，才是推動年初市場上漲的主要因素。

他聲稱這種周期性輪動讓投資人相信他們錯過了美股底部，必須對其價格重新定位，但威爾森強調市場現在仍然處於熊市的最後階段，史坦普500指數可能將再創新低。（財經新聞組）