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庫存過剩 英特爾痛苦還沒完

財經新聞組／綜合報導

英特爾財報顯示，當季和全年的銷售額、獲利、毛利率和前景均出現大幅下滑。這家傳奇科技公司在許多其無法控制的因素中苦苦掙扎；包括嚴重下滑的PC市場。

它還凸顯英特爾當前的一些問題，如對其當前產品的需求疲軟和內部績效低效，並展露該公司財務狀況已變得多麼不穩定。

簡而言之：英特爾經歷了艱難的 2022 年，而 2023 年也好不到哪裡去。

●薄弱和不確定的財測

英特爾以經濟不確定性為由，沒有提出 2023 年的全年財測。但當季數據就已很悲觀。對3月當季銷售預測約為110億元，同比下降40%；毛利率為34.1%，較2021年基辛格上任時的55.2%大幅下降。

但對投資人來說，最大的問題是英特爾預估非GAAP每股虧損15分，相較於一年前的每股獲利1.13元來說是天差地遠。這將是自去年夏天以來首見每股虧損，也是該公司幾十年來首次虧損。

●庫存過剩

在疫情期間遠距工作和教學激發兩年榮景後，PC和伺服器市場都在放緩。現在PC銷售放緩，電腦製造商擁有太多晶片。現在，英特爾的客戶不得不「消化」手上的晶片，或者「修正」庫存，而且業者不知道這種動態何時會逆轉。

●毛利率下降

前述這一切導致英特爾的毛利率持續下降，損害獲利能力。其中一個問題是「工廠效率」。英特爾表示，其毛利率將下降400個基點或4個百分點，原因是需求疲軟導致工廠效率不足。英特爾預測本季毛利率為34.1%，與去年投資人大會設定的51%至53%目標相去甚遠。

●差強人意的自動駕駛

英特爾財報至少有一個亮點。在12月當季上市的子公司Mobileye調整後每股獲利27分，營收成長59%至6.56億元。它還預測2023年營收將在21.9億元至22.8億元之間。

利率 2023 營收

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