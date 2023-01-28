股指全面上漲 那指周升4.3%

經濟成長優於預期，加上特斯拉 股價上漲的推動，美股上漲並結束表現不錯的一周。

那斯達克綜合指數 上漲109.3點或0.95%收1萬1621.71點。史坦普500指數上漲10.13點或0.25%收4070.56點。道瓊工業平均指數上漲28.67點或0.08%收3萬3978.08點。

所有主要股指本周都上揚，並可望實現全月上漲。以科技股為主的那指上漲4.32%，連續第4周上漲。它可望創下7月以來最佳單月表現。史指和道指本周分別上漲2.47%和1.81%。

財報季繼續推進，強勁的財測推動美國運通上漲10.54%，即使營收 和獲利未達預期。部分晶片股上漲，雖然英特爾因低於預期的慘淡財報而下跌6.41%。

特斯拉上漲11%，在公布佈創紀錄的營收後，本周漲幅超過33%。

今年至今，市場已經逆轉了2022年的拋售趨勢。 道指上漲2.51%，而史指上漲6.02%；那指飆升11.04%。

在下周的Fed政策會議之前，投資人評估了更多經濟數據。商務部表示，Fed最青睞的通膨指標個人消費支出(PCE)物價指數較一年前上漲4.4%，與《道瓊》的估計一致。

26日優於預期的第4季國內生產總值(GDP)報告也有助激發Fed可能實現軟著陸的期望。

這些是Fed普遍預期升息25個基點前的一些最後數據。