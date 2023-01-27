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財經簡訊

財經新聞組／整理

西南航空上季虧損2.2億元

西南航空第4季虧損2.2億元。該公司在假期期間運作崩潰推高了開支，在最繁忙的旅遊季節損失了數百萬元的收入。它預測第1季將繼續虧損，而Refinitiv分析師一直預計本季每股獲利為19美分。調整後每股虧損38分，大於預期虧損12分；總營收61.7億元，略高於預期的61.6億元。

康卡斯特上季獲利超預期

康卡斯特第4季獲利超出分析師預期，但寬頻用戶成長持續疲軟，且其串流媒體服務Peacock的虧損不斷增加。該公司營收增加得益於其寬頻和無線業務以及主題公園部門的收入增加。該公司上季調整後每股獲利82分，高於預期的77分；營收305.5億元，高於預期的303.2億元。

高票價助力 美航獲利超標

美國航空第4季獲利超出分析師的預期，因為強勁的旅遊需求和高票價在動盪的假期期間提振了業績。截至12月31日當季，未經調整的淨利為8.03億元，合每股1.14元，較去年同期虧損9.31億元或每股虧損1.44元有明顯的改善。營收131.9億元，較疫情爆發前的2019年同期成長16.6%。

歐盟谷歌承諾遵守規定

歐盟表示，Alphabet旗下的谷歌承諾為消費者提供更清晰、更準確的資訊，以遵守歐盟規則。歐盟委員會發表聲明表示，這是朝著正確方向邁出的一步，還表示，谷歌已同意對谷歌商店、谷歌應用商店、谷歌酒店和谷歌航班進行更改，以確保遵守歐盟消費者規則。

道氏化學業績差 裁員2千人

受能源成本上漲、需求疲軟和供應鏈中斷的影響，化工巨頭道氏第4季財報未達到華爾街對業績的預期，並表示將裁員約2000人，約占其員工總數的5%。道氏化學打算2023年將營運費用減少5億元來節約10億元的成本。它將關閉資產，並進一步評估其全球資產基礎，尤其是歐洲。

擴展據點 Chipotle徵1.5萬人

墨西哥捲餅連鎖店Chipotle Mexican Grill Inc表示，希望在一年中最繁忙的3月至5月期間，在北美招聘1.5萬名新的全職和兼職餐廳員工。Chipotle正在加拿大和美國小鎮擴張，第3季新開了43家餐廳。其員工數仍高於疫情前水平，全球員工數超過10萬人；美國員工平均時薪超過16元。

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