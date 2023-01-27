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特斯拉財報佳 那指漲199點

財經新聞組／綜合報導

由於交易員整理了最新一批企業財報和高於預期的第4季國內生產總值(GDP)，美股上漲。

那斯達克綜合指數上漲199.06點或1.76%收1萬1512.41點。道瓊工業平均指數上漲205.57點或0.61%收3萬3949.41點。而史坦普500指數上漲44.21點或1.1%收4060.43點。

商務部公布的GDP數據顯示，第4季經濟年化成長率為2.9%，高於《道瓊》估計的2.8%，但較第3季讀數略有降溫。

財報季喜憂參半，但特斯拉業績強勁，給以科技股為主的那指和電動車股帶來提振。在公布創紀錄的營收和穩健的獲利後，特斯拉上漲10.97%。飽受打擊的科技巨頭微軟、輝達、亞馬遜和Alphabet也上漲。雖然營收超出預期，但IBM仍下跌4.46%。

航空公司財報也同步公布，西南航空下跌3.15%，因假期崩潰導致虧損超出預期。美國航空因第4季業績好轉而上漲2.15%。聯合航空和達美航空也走低。

此外，雪佛龍在宣布750億元的股票回購計劃後上漲4.88%。

所有主要平均股指本周和本月都將實現上漲。道指和史指本周分別上漲1.7%和2.2%。那指上漲3.3%，可望創下7月以來最佳單月表現。

現在焦點轉移到下周的Fed政策會議，人們普遍預計Fed將宣布升息25個基點以應對高通膨。

指數 營收 特斯拉

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