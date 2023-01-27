上季手機出貨量跌幅 史上最大

市場研究公司IDC統計，由於宏觀經濟疲軟和消費者需求疲軟，全球智慧手機 出貨量在2022年第4季的假日購物季大幅下滑。

IDC報告顯示，手機製造商在10月至12月當季出貨3.003億支智慧手機，同比下降18.3%，為史上最大單季跌幅。

IDC表示，2022年全年智慧手機總出貨量為12.1億支，為2013年以來最低的年度總出貨量，「原因是消費者需求大幅下降、通貨膨脹和經濟不確定性」。

IDC研究總監波帕爾(Nabila Popal)表示，「我們從未見過假期購物季的出貨量低於上季。然而，需求疲軟和高庫存導致供應商大幅削減出貨量。」

出貨量數字代表蘋果 和三星 等公司發貨給零售商和行動電信商的設備。它們雖不等於銷售額，但的確代表了需求。

IDC表示，「去年末季的悲觀數據對2023年回升2.8%的預期形成嚴重考驗，預測值隨時可能大幅向下修正。」

蘋果繼續保持全球第一大智慧手機製造商的地位。IDC指出，這家美國科技巨頭第4季iPhone出貨量為7230萬支，同比下降14.9%。蘋果市占率為24.1%。蘋果雖在關鍵的假期季之前推出其最新機型iPhone 14系列，但銷量還是出現下滑。

位於中國鄭州的全球最大iPhone製造廠遭遇新冠疫情和員工抗議，讓蘋果公司在12月當季面臨一系列供應鏈問題。

第二大智慧手機廠商三星的出貨量同比下降15.6%至5820萬支。三星第4季並未發布最新的旗艦智慧手機，但將於2月1日舉行活動，屆時可能會展示其新設備。

排名第三的中國電子產品製造商小米第4季出貨量為3320萬支，同比下降26.3%。小米的降幅在排名前五大智慧手機廠商中最大；另外兩家業者為中國智慧手機製造商Oppo和Vivo。