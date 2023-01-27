上季手機出貨量跌幅 史上最大
市場研究公司IDC統計，由於宏觀經濟疲軟和消費者需求疲軟，全球智慧手機出貨量在2022年第4季的假日購物季大幅下滑。
IDC報告顯示，手機製造商在10月至12月當季出貨3.003億支智慧手機，同比下降18.3%，為史上最大單季跌幅。
IDC表示，2022年全年智慧手機總出貨量為12.1億支，為2013年以來最低的年度總出貨量，「原因是消費者需求大幅下降、通貨膨脹和經濟不確定性」。
IDC研究總監波帕爾(Nabila Popal)表示，「我們從未見過假期購物季的出貨量低於上季。然而，需求疲軟和高庫存導致供應商大幅削減出貨量。」
出貨量數字代表蘋果和三星等公司發貨給零售商和行動電信商的設備。它們雖不等於銷售額，但的確代表了需求。
IDC表示，「去年末季的悲觀數據對2023年回升2.8%的預期形成嚴重考驗，預測值隨時可能大幅向下修正。」
蘋果繼續保持全球第一大智慧手機製造商的地位。IDC指出，這家美國科技巨頭第4季iPhone出貨量為7230萬支，同比下降14.9%。蘋果市占率為24.1%。蘋果雖在關鍵的假期季之前推出其最新機型iPhone 14系列，但銷量還是出現下滑。
位於中國鄭州的全球最大iPhone製造廠遭遇新冠疫情和員工抗議，讓蘋果公司在12月當季面臨一系列供應鏈問題。
第二大智慧手機廠商三星的出貨量同比下降15.6%至5820萬支。三星第4季並未發布最新的旗艦智慧手機，但將於2月1日舉行活動，屆時可能會展示其新設備。
排名第三的中國電子產品製造商小米第4季出貨量為3320萬支，同比下降26.3%。小米的降幅在排名前五大智慧手機廠商中最大；另外兩家業者為中國智慧手機製造商Oppo和Vivo。
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