裁員頻傳 科技人才仍搶手

科技專才在裁員潮中依然炙手可熱。（路透）

一項最新排名顯示，亞馬遜 、谷歌、Meta和微軟等知名科技公司雖正在大規模裁員 ，但更全面的科技生態系統中求職者的就業前景，仍可望在2023 年躋身所有產業之首。

Indeed調查顯示，今年美國前10大「最佳工作」中有8個是技術職位。該公司每年都會為求職者列出最熱門的職位。

根據Indeed的排名，這些技術職位中排名第一的是全端工程師(full-stack developers)；數據工程師排在第2，雲端工程師第3，資深產品經理第5，後端工程師第6，網站可靠性工程師第7，機器學習工程師第8，產品設計師第10。

精神科護士和精神科心理健康執業護士是前10名中唯二非技術職位，分別排名第4和第9。

Indeed職業趨勢專家多布羅斯基(Scott Dobroski)表示，科技領域的可能性已從傳統科技巨頭擴展到零售、金融、專業服務、旅行和旅遊等領域，所有這些都需要技術專家來建立公司的線上形象和業務。

Indeed的排名是依據求職者的「機會」，代表職位必須快速增加。例如，在Indeed上發布的每百萬個職位中，有1398個職位徵求全端工程師，在所有職位中所占比例最高。

名單上所有工作的年薪都高於全美平均水平。Indeed表示，在徵人職位中至少有10%提供遠距或混合工作，這對美國勞工來說是一個越來越重要的指標。

在傳統科技巨頭最近幾周宣布大規模裁員之際，廣泛的技術徵才在2023年變得炙手可熱，這似乎有悖常理。

谷歌20日宣布裁員1.2萬人，這是該公司25年歷史上裁員人數最多的一次。微軟上周表示，將在3月31日前解僱1萬名員工。亞馬遜本月稍早表示將裁員1.8萬多人，這是其史上規模最大的一次。Meta在11月時表示將裁員1.1萬多個職位，占員工總數的13%。

在某些情況下，裁員是在疫情初期招募過度的一種反撲，並不一定是經濟萎靡不振的預兆。

而且經濟學家表示，勞動市場指標並未顯示經濟衰退迫在眉睫。而且從廣義上講，現在反而是找工作的好時機。