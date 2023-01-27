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特斯拉犀利 今年產量喊衝

編譯林奇賢、邱馨儀／綜合報導
特斯拉上季營收和獲利均優於預期，執行長馬斯克預告，今年有生產200萬輛車的潛力。（路透）
特斯拉上季營收和獲利均優於預期，執行長馬斯克預告，今年有生產200萬輛車的潛力。（路透）

電動車大廠特斯拉25日公布上季營收與獲利均優於預期，儘管對交車的成長展望憂喜參半，執行長馬斯克仍看好未來需求，並透露特斯拉今年有生產200萬輛車的潛力，超出先前預估。

相關消息激勵特斯拉股價於美股26日早盤勁揚逾11%。法人認為，馬斯克預告今年特斯拉產量有望超出預期，預料將增加對供應鏈拉貨動能，和大、貿聯-KY、群創等相關協力廠將受惠。

特斯拉於美股25日盤後公布，去年第4季營收年增37%至243億美元，創新高，優於分析師預期的241億美元，其中售車收入年增33%至213億美元，碳權收入大增近50%至4.67億美元，服務等其他營收達到16億美元，發電和儲能的收入攀抵13.1億美元。

上季淨利年增59%至37億美元，經調整後每股純益（EPS）為1.19美元，優於市場預期的1.13美元。然而，售車收入毛利率卻降至25.9%，低於分析師平均預期的28.4%，下探五季來低點，主因近期降價。

面對股東和分析師的疑慮，馬斯克表示，在大幅降價後，特斯拉目前看到訂單將近是生產速度的兩倍，「需求將不錯，儘管整體車市可能萎縮」。

特斯拉表示，會盡快提高產量，以達成先前訂下每年平均年成長50%的目標。然而，該公司說今年朝交車量約180萬輛邁進，代表產量僅成長37%左右。而馬斯克回應分析師問題時說，這是保守的看法，「我們有潛力生產200萬輛，前提是沒有受到一些供應鏈重大干擾或發生大問題」。

彭博另指出，特斯拉已從銀行再取得50億美元的循環信用額度，是該公司離投資評級的藍籌股更進一步的最新跡象。

特斯拉也證實，仍規劃今年在奧斯汀廠開始生產外界期盼已久的電動皮卡Cybertruck，更多細節將在3月1日的投資人日上公布，但馬斯克強調，這款車不會在2024年前量產。這可能會奉送福特的F-150 Lightening、Rivian的R1T等競爭對手更多時間，在這個還剛起步的市場享有先發優勢。

特斯拉透露，北美約40萬名客戶如今有辦法測試其試驗性的「FSD Beta」駕駛輔助系統。該公司上季也認列了FSD相關的遞延收入3.24億美元。

昨天是馬斯克收購推特以來，首次參與分析師會議。馬斯克告訴分析師，他買下推特，是為了把這家社群媒體的宣傳，當作與客戶連結的好方法。

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