英特爾估本季營收意外糟糕且會虧損 盤後股價大跌逾8%

英特爾本季業績展望相當糟糕。（路透）

英特爾公司（Intel）發布第1季業績展望相當糟糕，且將出現虧損，反映PC客戶需求不彰，伺服器市場也面臨強大競爭。英特爾盤後股價應聲大跌。

英特爾盤後大跌8.5%，正常交易時段收盤上漲1.3%，收在30.09美元。拜半導體反彈所賜，英特爾今年來股價上漲14%。

英特爾預期第1季營收 介於105億美元到115億美元之間，不如分析師 所估的均值140億美元，經調整毛利率 約為39%。英特爾也估計不計部分項目的每股虧損0.15美元，而分析師原估每股獲利0.25美元。

以營收展望的最低預測來看，英特爾本季將創下2010年來最低的單季營收。

因應需求減退，英特爾也已經開始削減成本。三個月前，英特爾即表示藉由人事精簡、延緩新廠投資等撙節措施可為今年節省30億美元。英特爾表示 ，到2025年，每年省下的金額可達100億美元。

英特爾也公布第4季淨損6.64億美元，合每股虧損0.16美元，上年同期為淨利46.2億美元，每股獲利1.13美元。不計重組費用和其他項目的調整，英特爾每股獲利0.10美分，仍不如分析師原估的0.19美元。

第4季營收從上年同期的205.2億美元減為到140.4億美元，已連續10季下降。毛利率從上年同期的55.8%下降到43.8%，第3季為45.9%。

從各事業來看，客戶端運算事業群營收衰減36%至 66億美元，資料中心和AI事業群營收衰減33%至 43億美元，網路及邊緣事業群（Network and Edge）營收衰減1%至 21億美元。晶圓製造事業群營收成長30%至 3.19億美元。

英特爾2022年營收631億美元，已落後勁敵台積電的758.8億美元。