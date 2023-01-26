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科林研發將裁1300人迎記憶體寒冬 仍將提高R&D支出

編譯林奇賢／綜合外電
科林研發25日宣布，計劃在3月底前裁掉全球1300名員工，占員工總數7%。（路透）
科林研發25日宣布，計劃在3月底前裁掉全球1300名員工，占員工總數7%。（路透）

晶片製造設備商科林研發（Lam Research）本季業績展望不如分析師所料，並宣布將裁員1,300人，但強調在控制成本之際，仍將增加研發支出。

科林研發25日宣布，計劃在3月底前裁掉全球1,300名員工，占員工總數7%。這波裁員不包含在去年12月底時裁減的700名「臨時人力」。

這有別於該公司在新冠疫情期間大幅擴張人事的情況。截至去年8月，科林研發員工總數為1萬7,700人，較2019年8月的1萬700人高出不少。

科林研發執行長Timothy Archer表示，基於晶圓製造設備支出料將在2023年下滑，「我們正採取積極的措施來調整我們的成本結構和提高我們全球據點的效率，同時保留關鍵的研發支出」。科林研發財務長Doug Bettinger 表示，今年研發支出在營業支出的占比將比去年來得高。

他說：「透過這些措施，科林研發把重心放在加速布局我們的優先策略事項，在半導體產業長期可望成長的情況下，發揮出優勢。」

不過，在一段時間之內，電腦記憶體晶片需求下滑，會對科林研發造成特別大的傷害，因為該公司一半營收來自美光等記憶體晶片製造商。

Bettinger預估來自NAND和DRAM的營收將在本季大幅下滑，而NAND下滑幅度又大於DRAM。他認為，記憶體晶片製造商今年對NAND的支出減幅會大於DRAM。

因此，科林研發預計本季（年度第3季）營收將介於35億~41億美元之間，調整後每股盈餘落在5.75~7.25美元之間，分別低於分析師平均預估的43.5億美元，以及每股7.78美元。

這家總部位於加州佛利蒙的公司同日也公布，截至去年12月25日的年度第2季，營收較一年前增加25.8%至52.8億美元，優於分析師預期的51億美元，淨利則增加24%至14.7億美元，每股盈餘為10.77美元，經調整後為10.71美元，優於市場預期的10.03美元。

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