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搶人才 沃爾瑪調高最低時薪

編譯劉忠勇、易起宇／綜合報導
沃爾瑪（Walmart）是美國最大的民營雇主，薪資水準有指標性作用。（美聯社）
沃爾瑪（Walmart）是美國最大的民營雇主，薪資水準有指標性作用。（美聯社）

儘管近來從Google到微軟等大企業紛紛宣布裁員縮編，但美國最大的民營雇主沃爾瑪（Walmart）表示，2月起最低時薪將由12美元調高為14美元，調幅高達17%，以反映去年通膨大漲，並在緊俏的勞動市場吸引人才。

沃爾瑪24日向員工發布通知說，美國各門市和倉儲員工下個月起時薪起薪將由12元調漲至14元，平均時薪則調漲至17.5元，比去年夏季多2.9%，比2021年9月多了6.7%。美國去年12月消費者物價年增率為6.5%。

相較之下，亞馬遜（Amazon）和Target 在內的競爭對手的最低工資為每小時15元，而好市多（Costco）目前最低時薪為17.5元。

沃爾瑪美國事業負責人佛納（John Furner）在通知中說，加薪將「確保我們所經營的市場有吸引人的待遇」。新進員工時薪的起薪最高可達19元，視工作地點而定。

通知中說：「各位持續專注於客戶之時，我們也專注於投資各位門市夥伴，藉由加薪和新的機會，掌握服務未來客戶所需的技能，並在沃爾瑪發展職涯。」

美國12月失業率僅3.5%，儘管徵才和薪資增幅有所降溫，勞動市場出現鬆動跡象，但職缺人數仍遠高於失業人數。

相較於Target和好市多等同業，沃爾瑪比較偏重鄉間和德州、密西西比州、喬治亞州在內的美國東南地區。因此，沃爾瑪這波調高時薪，可能增添美國較低所得地區的薪資壓力。部分經濟學家發現，沃爾瑪在地方經濟的薪資水準上扮演關鍵角色。

沃爾瑪24日股價收盤小漲0.3%，今年來漲幅不到1%。

無獨有偶，日本資本額第三大保險公司第一生命保險據傳也正計畫為員工加薪，平均幅度達5%。消息人士說，第一生命保險計畫4月加薪。對該公司1萬名包括管理職在內的內勤人員來說，調漲基本薪資將是28年來首見。

沃爾瑪 保險 好市多

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