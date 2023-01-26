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美國經濟「肯定會硬著陸」 小摩完全悲觀

財經新聞組／綜合報導

摩根大通首席美股分析師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)對2023年初的美股反彈「完全悲觀」。並表示正為上半年10%以上的回調做好準備。

他告訴投資人他對市場「完全看空」：「基本面正在惡化。但是股指卻一直在上升。所以，在某些時候，價格必然會回調。」

柯蘭諾維奇上周將對美股的看法削減至減碼。在最近一份報告中警告：目前市場尚未反映出經濟衰退的跡象。他的基本假設是美國經濟會發生硬著陸。

他說，「短期利率在過去6個月裡變動很大，可能還會走高一點，並保持在這個水平。」「消費者承擔了大量債務。利率上升。雖然仍有韌性，這在某種程度上是我們去年看好的論點；但隨著時間過去，他們的適應能力越來越差。」

他引用近期關鍵經濟數據中令人不安的趨勢，包括供應管理協會(ISM)服務業、零售銷售和費城Fed調查，這些數據都是他轉空的原因。

柯蘭諾維奇說：「我們認為情況首先會惡化，變得更糟。」不過，以科技股為主的那斯達克綜合指數今年以來上漲超過8%，而史坦普500指數上漲近5%。

他認為，目前一些市場觀點認為即最糟的情況已經過去，「但我並不認為5%的利率能讓經濟正常運轉。」他指出，私募股權和風險資本家無法在這種環境下生存，「必須做出一些讓步，Fed需要收手。」

且這可能會在今年以降息的方式發生。他說，「Fed在某個時機會提供支持。所以，最大的問題是史指的底部在哪裡，是3600點？3400點還是3200點？我們沒有非常堅定的信念。但的確認為一定會下跌。」「通常會有一些意想不到的事情發生。」

利率 美股 指數

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