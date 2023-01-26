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高盛點名聖荷西等4城 恐重現2008房市崩盤

最低挫逾2.3% 那指收盤小跌

財經新聞組／綜合報導

那斯達克綜合指數連續第二天收低，投資人研究了最新一批企業財報，並評估了大企業在利率上升和經濟衰退擔憂加劇的情況下的表現。

以科技股為主的那指下跌20.91點或0.18%收1萬1313.36點。史坦普500指數下跌0.73點或0.02%收4016.22點。道瓊工業平均指數小幅上漲9.88點或0.03%收3萬3743.84點。

股市在午後收復失地，道指從暴跌460多點中反彈；那指盤中最低下跌2.34%。

在微軟乏善可陳的財測加劇了對成長的進一步擔憂之後，科技股首當其衝地承受損失。這家軟體巨頭在盤中大部分時間下跌後最後收盤小跌0.59%。雖然獲利和收均未達到預期目標，但波音仍小幅收高0.26%。

由於對經濟衰退的擔憂持續存在，投資人正準備迎接本周更多備受矚目的企業財報。FactSet數據顯示，到目前為止，超過19%的史指公司已公布第4季財報，其中68%的業績強於預期。

然據Earnings Scout CEO雷奇的說法，這個成長率落後歷史趨勢。他在上周的報告中指出，第4季獲利的平均殖利率為79%。

截至25日收盤，三大股指本周均走高，那指上漲1.55%。史指和道指上漲1.1%。

指數 殖利率 投資

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