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特斯拉營收創紀錄 獲利超標

財經新聞組／綜合報導

降價促銷真的有效，電動車製造商特斯拉上季獲利和營收優於預期。

調整後每股獲利1.19元，高於Refinitiv預期的每股獲利1.13元；營收243.2億元，高於Refinitiv預期的241.6億元。

去年同期的營收為177.2億元，調整後每股獲利2.52元。

特斯拉第4季汽車營收213億元，同比成長33%，為歷史新高。其中4.67億元來自2022年第4季的碳權交易，較上年同期加長近一半。

汽車毛利率為25.9%，為過去5季以來最低水平。經營現金流較去年下降29%，較上季下降36%，為32.8億元。

該公司承認平均銷售價格「多年來一直處於下降趨勢」，並表示「負擔能力」對於特斯拉成長為一家每年銷售數百萬輛汽車的公司來說是必要的。

在2022年底和今年，特斯拉在全球降低其汽車售價，讓美國和中國稍早以更高價格購買新特斯拉的客戶感到不安，並引發美國二手特斯拉價格的大幅下跌。

本季特斯拉的服務和車輛維修費用等其他收入達到16億元。來自能源生產和儲存的營收環比和同比成長，達到13.1億元。不過，其能源部門的營收成本很高，為11.5億元。

該公司沒有發布新的財測，但重申：「我們計畫盡快增加產量，以符合在2021年初提出的50%複合年增率目標。」

特斯拉表示，其所有工廠產能已達到每年生產10萬輛Model S和Model X以及180萬輛Model Y和Model 3。

該公司表示，上海的產能使其每年可以生產75萬輛Model 3和Model Y；而其位於加州弗里蒙特的第一家工廠每年可以生產10萬輛高價的Model S和X以及55萬輛Model 3和Y。該公司表示，德州奧斯汀和德國柏林廠每年可生產25萬輛Model Y。

特斯拉 營收 汽車

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