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M2指標下降 史上首見負成長

財經新聞組／綜合報導
美國貨幣供給額M2史上首見負成長。（歐新社）
美國貨幣供給額M2史上首見負成長。（歐新社）

Fed升息看來開始奏效，不僅去年12月CPI連6個月降溫，且最新數據顯示，美國貨幣供應量出現收縮。

數據顯示，衡量貨幣供應量的重要指標M2在2020年飆升後，過去兩年一直在放緩，並在去年12月轉為下降。M2包括流通貨幣、貨幣市場基金餘額和儲蓄存款等。

12月M2較上年同期減少1.3%，這是自Fed 1959年開始統計該指標以來的最低水平，這也是現有全部M2數據中首次下降。

過去一年，Fed以1980年代初以來未見的速度升息，在減少貨幣供應和消費者在疫情期間累積的超額儲蓄方面發揮了作用。

消費者不得不動用自有儲蓄來支付從房貸到車貸和卡債等各種更高的利息，或者直接支付現金購買高價商品來避免這些利息。房市就是一個很好的例子。根據房地產研究公司Redfin的數據，去年12月購屋者約 有30%是用現金購買，這個比率為8年來最高。

與此同時，美國家庭儲蓄率穩步下降，從一年前的7%下降到10月的2.2%，為2005年以來最低水平。這個降幅與廣義貨幣供給額M2從3月13.8兆元的高點降至11月的12.6兆元的走勢完全吻合。經濟學家佛瑞德曼曾說：「無論何時何地，通膨都是一種貨幣現象，通膨可能只是貨幣數量急劇增加引發的。」

M2下跌代表經濟正在降溫，利率上升的強烈傳導效應似乎加劇了人們對近期經濟衰退的擔憂。商務部上周發布的12月零售銷售數據同比下降0.7%即是例證。而如果占美國經濟三分之二左右的消費支出開始放緩，這應該有助於遏制甚至拉低通膨。

聖路易斯Fed行長布拉德日前也表示，美國貨幣供應額M2指標的大幅下降，對於努力控制高通膨的政策制訂者來說，可能是個好消息。

貨幣 儲蓄 升息

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