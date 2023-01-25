財報或抑升息 道指連漲三日

道瓊工業平均指數 收高，因為投資 人分析了最新一批企業獲利財報以了解經濟狀況。

道指上漲140.4點或0.31%收3萬3733.96點。史坦普500指數下跌2.86點或0.07%收4016.95點。那斯達克綜合指數下跌30.14點或0.27%收1萬1334.27點。

財報季繼續進行，結果喜憂參半。3M因業績財測令人失望而下跌6.25%；聯合太平洋鐵路公司業績低於分析師 預期後下跌3.3%。大型科技公司業績的非正式開場從盤後公布財報的微軟拉開序幕。

本周開局良好，所有主要股指都連續上漲。那指23日以2.01%的漲幅領先；史指和道指分別上漲1.19%和0.76%。

雖然財報季開局平淡無奇，而且有更多跡象顯示美國經濟正在放緩，但獲利依舊不錯。部分投資人希望這些結果將促使Fed在下周召開的政策會議上做出調整。

市場參與者擔心潛在的債務上限危機，巴克萊銀行認為應該不會立即對經濟造成衝擊。分析師拉賈德海克夏(Ajay Rajadhyaksha)寫道，「我們的假設是，這不會成為美國的重大經濟事件。但還是會考慮『假設』情景。」「如果不及時提高債務上限，經濟和金融市場將如何反應？我們認為，債務上限危機不會立即引發大爆炸；緩慢的累積會導致更大的問題。」