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雲端成長強勁 微軟獲利亮眼

財經新聞組／綜合報導

微軟第2財季獲利超出分析師預期，主要得利於雲端部門的營收高於預期。

該公司截至12月31日當季調整後每股獲利2.32元，高於Refinitiv分析師預期的每股獲利2.29元；營收527.5億元，低於預期的529.4億元。

根據財報聲明，當季總營收同比成長2%，為2016年以來的最低增速。淨利從去年同期的187.7億元降至164.3億元。該公司本季因決定裁員1萬人、修改硬體陣容和合併租賃而計入12億元的費用。

微軟智慧雲端部門營收215.1億元，成長18%，略高於StreetAccount分析師平均預期的214.4億元。該部門包括Azure公共雲、Windows Server、SQL Server、Nuance和企業服務。未以美元計價的Azure和其他雲端服務的營收成長31%，略高於StreetAccount分析師預期預期。上季該類別成長35%。

包括前身為Office 365的Microsoft 365、生產力軟體LinkedIn和Dynamics在內的生產力和業務流程部門實現170億元的營收，成長7%，高於StreetAccount預期的167.9億元。

以Windows、Xbox、Surface和搜索廣告為重點的更多個人電腦部分貢獻了142.4億元，下降19%。科技產業研究機構Gartner估計，2022年第4季個人電腦業務的成長是該公司自1990年代中期開始追蹤市場以來最慢單季。

Raymond James分析師寫道，裁員的決定「代表即使營收不穩定，但仍致力於保證獲利率」。他們建議買進微軟股票。

本季美國聯邦貿易委員會(FTC)起訴微軟阻止其以690億元收購遊戲發行商動視暴雪(Activision Blizzard)；而美國國防部授予微軟和其他三家公司一份總價值高達90億元的雲端合約。此外，微軟還推出一款應用程式Designer，人們可以在其中製作社交媒體貼文和活動邀請函等文檔。

營收 微軟 分析師

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