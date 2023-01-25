亞馬遜推Prime藥房服務

亞馬遜宣布一項針對美國Prime會員的新處方藥優惠，希望增加訂戶數並吸引用戶使用其藥房服務。這個名為RxPass的附加服務將允許Prime會員從50種學名藥列表中獲得所需數量的藥物，以治療80多種常見慢性病，如高血壓、焦慮症和糖尿病。服務費用為每月5元，並且免費送貨到府。

禮來投資 4.5億擴產胰島素

禮來公司(Eli Lilly and Co)計畫再投資4.5億元，擴大其在北卡羅來納州Research Triangle Park工廠的製造能力，以支持對其主要糖尿病藥物不斷增加的需求。該公司一直在努力滿足對Trulicity和Mounjaro藥物的高需求，特別是由於為每種藥物生產多種不同容量劑型。

Travelers上季獲利減37%

產險公司Travelers Companies Inc上季獲利下降37%，歸因2022年最後一周席捲美國和加拿大的冬季風暴相關的損失。截至12月31日第4季核心收入從去年同期的12.9億元或每股5.2元降至8.1億元或每股3.4元。冬季風暴將該公司扣除再保險的巨災損失從去年的3600萬元增至4.59億元。

再生能源拖累 GE調降獲利

奇異電氣預測2023 年調整後獲利低於預期，因為這家工業巨頭在其虧損的再生能源業務中長期存在問題。該公司預測其能源業務GE Vernova在2023年的營運虧損將在2億至6億元之間。由於通貨膨脹和供應鏈壓力，該公司的再生能源業務一直面臨挑戰。該部門2022年虧損22億元。

洛馬預測全年獲利低於預期

武器製造商洛克希德馬丁公司預測全年獲利低於華爾街 預期，受到揮之不去的供應瓶頸和成本上升的影響，即使慷慨的美國國防預算協助它第4季獲利超過預期。這家國防承包商表示，預計2023年每股獲利在26.6元至26.9元間。根據Refinitiv的數據，分析師平均預估為26.96元。

Verizon上季新增用戶超標

Verizon年度獲利預測低於華爾街預期，因該公司正努力應對無線客戶註冊量較去年成長放緩的問題，並正大力投資5G技術。Verizon的費用在同行中是最昂貴的，然而由於第4季的促銷優惠和蘋果旗艦iPhone的發布，第4季新增21.7萬名新用戶，高於Factset估計的20.04萬名。