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精品業者翹首 盼中消費者復出

財經新聞組／綜合報導

精品業重心正在轉移回中國，希望隨著北京疫情爆發3年後放鬆管限制，中國的高端消費者將在農曆新年慶祝活動中再次狂掃名牌商品。

LVMH和歐洲其他精品公司的上季業績，將讓人一窺去年與疫情相關的中斷在中國造成的損失；這些公司推出與兔年相關的最新高價系列。

隨著美國和歐洲疫情後對設計師時裝的熱潮開始減弱，它們預計本季銷售成長將放緩。

瑞銀估計LVMH第4季銷售額成長7%，該公司將於26日發布全年業績；將於2月15日公布業績的開雲集團(Kering)銷售額將下降2%。愛馬仕第4季業績將於2月17日公布，預計銷售額成長17%，低於第3季的24%。

根據諮詢公司貝恩估計，中國國民的精品支出已從2019年占全球個人精品市場的33%降至去年的17%。

Pictet Asset Management高端品牌負責人瑞爾(Caroline Reyl)表示：「我們相信中國消費者將重新擁抱精品業，以彌補2022年的缺憾。」

預計到2025年，中國將成為精品業最大市場。精品業是中國放寬疫情限制的最大贏家之一，歐洲市值高達4000億歐元的上市公司路威酩軒(LVMH)和愛馬仕股價最近都創下歷史新高。

雖然一般預計中國人一開始將恢復在亞洲地區的旅遊，但歐洲是一個特別有可能因中國遊客回流而受益的地區。瑞爾指出，她認為中國購物者可能會在第 2 季末或下半年開始以明顯的方式返回歐洲。

在美國，由於數十年來的高通膨，部分美國人正在削減可自由支配的支出。花旗集團的信用卡數據顯示，美國12月的精品支出同比下降10%，較2019年下降2%，主要原因是百貨商店和線上平台業務疲軟。

然而，根據Global Blue去年12月的數據，美國遊客在歐洲的免稅購物風潮復甦，可能會繼續推動歐洲精品的發展。

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