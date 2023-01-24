華爾街銀行挑戰Apple Wallet

華爾街銀行想減緩蘋果數位金融的發展速度。（路透）

七家主要銀行正與匯款服務Zelle合作創建一個單獨的數位錢包系統，以與Apple Wallet競爭。

《華爾街日報》報導，包括富國銀行、摩根大通銀行和美國商銀在內的銀行，正在規劃使用與信用卡和借記卡相關聯的數位錢包進行線上購物的新系統。就像是蘋果 的錢包(Wallet)，只是沒有蘋果，並打算在2023年下半年開始推出。

新的數位字錢包將由早期預警服務(EWS)經營，該公司由大型銀行所共有，目前經營Zelle服務。EWS表示，尚未命名的新錢包將與Zelle有所不同。

不願透露姓名的消息人士表示，新錢包還將與PayPal競爭。它的建立是為了防止銀行將客戶關係拱手讓給蘋果等大型科技公司。

這也是減少詐欺 的作法，據報導，Zelle很容易出現金融詐欺。由於詐欺和有爭議的交易，讓Zelle取消了擴展到線上購買的計畫。

新系統將如何運作，細節仍在研究中。《華爾街日報》報導，這很可能涉及用戶在商家的結帳頁面中輸入他們的電子郵件地址。然後，該商家可以聯繫EWS，再與銀行確認，然後客戶的卡片才會呈現。

EWS計畫先為大約1.5億客戶推出支持現有Visa和萬事達卡的服務。如果該系統被證明很受歡迎，它可能會擴展到允許銀行直接向商家付款。

這項舉措也被視為企圖減緩蘋果向消費性金融推進的動作；蘋果已經透過高盛發行其自有品牌信用卡，並尋求為其高忠誠度的消費者推出其他金融產品。

Apple Wallet目前已有Google Wallet為主要競爭對手。理論上，Meta和三星也是該領域的競爭對手，但兩者都沒有太大的市場吸引力。

同樣，包括摩根大通在內的公司財團之前也曾試圖採用CurrentC取代Apple Pay，但最終仍告失敗。