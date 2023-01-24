我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

華爾街銀行挑戰Apple Wallet

財經新聞組／綜合報導
華爾街銀行想減緩蘋果數位金融的發展速度。（路透）
華爾街銀行想減緩蘋果數位金融的發展速度。（路透）

七家主要銀行正與匯款服務Zelle合作創建一個單獨的數位錢包系統，以與Apple Wallet競爭。

《華爾街日報》報導，包括富國銀行、摩根大通銀行和美國商銀在內的銀行，正在規劃使用與信用卡和借記卡相關聯的數位錢包進行線上購物的新系統。就像是蘋果的錢包(Wallet)，只是沒有蘋果，並打算在2023年下半年開始推出。

新的數位字錢包將由早期預警服務(EWS)經營，該公司由大型銀行所共有，目前經營Zelle服務。EWS表示，尚未命名的新錢包將與Zelle有所不同。

不願透露姓名的消息人士表示，新錢包還將與PayPal競爭。它的建立是為了防止銀行將客戶關係拱手讓給蘋果等大型科技公司。

這也是減少詐欺的作法，據報導，Zelle很容易出現金融詐欺。由於詐欺和有爭議的交易，讓Zelle取消了擴展到線上購買的計畫。

新系統將如何運作，細節仍在研究中。《華爾街日報》報導，這很可能涉及用戶在商家的結帳頁面中輸入他們的電子郵件地址。然後，該商家可以聯繫EWS，再與銀行確認，然後客戶的卡片才會呈現。

EWS計畫先為大約1.5億客戶推出支持現有Visa和萬事達卡的服務。如果該系統被證明很受歡迎，它可能會擴展到允許銀行直接向商家付款。

這項舉措也被視為企圖減緩蘋果向消費性金融推進的動作；蘋果已經透過高盛發行其自有品牌信用卡，並尋求為其高忠誠度的消費者推出其他金融產品。

Apple Wallet目前已有Google Wallet為主要競爭對手。理論上，Meta和三星也是該領域的競爭對手，但兩者都沒有太大的市場吸引力。

同樣，包括摩根大通在內的公司財團之前也曾試圖採用CurrentC取代Apple Pay，但最終仍告失敗。

蘋果 詐欺 Apple

上一則

美投資機構 從中國轉向歐洲

下一則

中解封 各國貨幣政策承壓

延伸閱讀

股價全年崩跌65% WSJ：特斯拉還是華爾街的最愛

股價全年崩跌65% WSJ：特斯拉還是華爾街的最愛
彭博：蘋果搭載3奈米製程M3晶片的電腦 最快今年上市

彭博：蘋果搭載3奈米製程M3晶片的電腦 最快今年上市
蘋果計畫提高印度生產比率 目標上看25%

蘋果計畫提高印度生產比率 目標上看25%
彭博：蘋果將推更多智慧家庭產品 叫板亞馬遜和Google

彭博：蘋果將推更多智慧家庭產品 叫板亞馬遜和Google

熱門新聞

微軟比起其他科技巨人較晚裁員。路透

傳聞坐實 微軟宣布裁員1萬人：經濟不穩 節省開支

2023-01-18 12:40
大型科技公司近日大幅裁員，蘋果是唯一例外。（美聯社）

還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺

2023-01-20 12:41
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

人口下滑使中國經濟步日本後塵？克魯曼：更令人憂心

2023-01-18 06:33
1月23日起，國稅局開始接受納稅人申報2022年所得稅。(美聯社)

報稅季23日展開 7重點勿忽略 退稅會比往年少

2023-01-21 22:24
裁員潮席捲科技業，連搜尋引擎巨人Google也無法倖免。（路透）

Google也撐不住？搜索巨擘突宣布裁員1.2萬人

2023-01-20 07:32
華爾街股市專家提醒投資人，現在被視為資金安全避風港的必需性消費股，很可能淪為日後的地雷股。路透

安全港其實最危險？專家示警這類股超買 泡沫快爆了

2023-01-20 11:55

超人氣

更多 >
他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍
北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網
蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害
洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞
他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍