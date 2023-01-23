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股價全年崩跌65% WSJ：特斯拉還是華爾街的最愛

編譯廖玉玲／綜合外電
FactSet的統計顯示，追蹤特斯拉的分析師當中，64%給予這檔股票「買進」或「加碼」的評級，比率是2014年底以來最高。 （路透）
FactSet的統計顯示，追蹤特斯拉的分析師當中，64%給予這檔股票「買進」或「加碼」的評級，比率是2014年底以來最高。 （路透）

電動車大廠特斯拉（Tesla）去年可說集衰事於一身：在中國的生產狀況不斷，執行長馬斯克收購推特一事又搞得滿城風雨，拖累特斯拉股價一落千丈，全年崩跌65%，是史上最慘。

然而，最新調查顯示，這些仍無法阻擋華爾街分析師對特斯拉的熱愛。根據數據供應商FactSet的統計，追蹤特斯拉的分析師當中，64%給予這檔股票「買進」或「加碼」的評級，比率是2014年底以來最高。

眾家分析師給予特斯拉目標價的中位數為194美元，特斯拉上周五（20日）收在133.42美元，代表還有至少三成的上漲空間。

為何大家如此樂觀？華爾街日報（WSJ）報導，最簡短的答案是許多人相信，儘管特斯拉惹出這麼多爭議，在電動車市場上依舊無人能敵。

市場研究機構Motor Intelligence的資料顯示，去年美國整體汽車銷售下滑8%，但電動車銷售逆勢大增。福特、通用、現代等傳統車廠近年來已推出多款電動車，至今依然只能看到特斯拉的車尾燈；特斯拉2022年在美國拿下65%電動車市場。

一些分析師則認為，若以未來的成長潛力來看，特斯拉已跌過頭。Wedbush證券公司的分析師艾夫斯（Daniel Ives）和John Katsingris在元月的研究報告中便這麼說。

艾夫斯在另一份報告中還指出，特斯拉近來在全球的降價行動，或許有助提高在中國等主要市場的銷售。他訪調500名中國電動車買主後發現，近70%受訪者表示特斯拉Model Y降價後就比較可能考慮買一部。

特斯拉如同其他成長股，在聯準會（Fed）去年因誓言對抗通膨而迅速調升利率後便一路下挫。過去幾周由於市場日漸有信心利率政策有望轉向，特斯拉等成長股隨之水漲船高。對特斯拉仍存疑者於是警告，如果通膨比預期更頑強，Fed勢必維持緊縮更久，包括特斯拉在內的股票也就面臨風險。

此外，推特引發的相關爭議仍揮之不去，對特斯拉股價依然是一大變數，Oppenheimer的分析師在去年12月的一份研究報告中這麼說。

但「女股神」伍德對特斯拉仍信心十足；她相信特斯拉股價未來五年有望翻五倍。

特斯拉 電動車 分析師

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