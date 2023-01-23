國會計劃將舉債上限由定額改為占GDP比率

國會為化解聯邦政府的舉債上限危機，由兩黨議員組成的解決問題核心小組計劃把舉債上限由固定金額，改為占國內生產毛額（GDP）的固定比率。（路透）

路透報導，國會為化解聯邦政府的舉債上限危機，由兩黨議員組成的解決問題核心小組計劃把舉債上限由固定金額，改為占國內生產毛額（GDP）的固定比率。

核心小組共同主席、共和黨籍眾議員費茲派翠克表示，眾院議長麥卡錫 （共和黨）將領銜與白宮 協商舉債上限議題；費茲派翠克與民主黨籍共同主席戈特海默則負責研擬計畫的相關細節，以避免聯邦政府倒債危機。

聯邦政府現行的舉債上限為31.4兆美元，舉債額已在19日觸及上限。財政部警告，目前正採取非常規的現金控管措施，但只能履行政府支付義務到6月初，屆時政府可能無法履行付款義務，包括公債等證券本息。

聯邦負債總額目前約達一年GDP的125%。費茲派翠克表示，核心小組的計畫是如果聯邦負債超過GDP的某一特定比率，則華府須削減預算。他並未提到具體的比率是多少。

總統拜登 20日表示，他將與麥卡錫對政府債「做一次討論」；麥卡錫之前表示，他將與拜登坐下來討論「負責任地」提高舉債上限事宜。

白宮之前雖表示不會針對提高上限一事與國會談判。但民主黨眾議員戈特海默及參議員曼欽等溫和派人士表示，政府必須參與舉債上限談判。戈特海默表示，他們已於周末與白宮對話，且對於白宮願意坐下來談表示樂觀。拜登訂於24日與國會民主黨領袖在白宮會談。

2011年曾發生舉債上限僵局，使信評機構標準普爾公司首度摘除美國的3A頂級信評；這次如果不能解決上限問題，可能引發金融市場動盪，並使美國經濟大走下坡。