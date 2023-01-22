我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加州蒙市鬧區槍案 警證實10死至少10傷 嫌在逃

紐約法拉盛春節遊行萬人同樂 一掃疫情陰霾

裁員薪情大不同 科技業資遣方案比一比

中央社／舊金山22日專電
科技公司陸續宣布裁員，資遣方案受到員工關注。圖為Google總部一隅。（中央社）
科技公司陸續宣布裁員，資遣方案受到員工關注。圖為Google總部一隅。（中央社）

Google在20日宣布裁員6%，規模寫下25年紀錄。面對經濟前景不明朗、公司評估決策難以捉摸，矽谷科技業員工現在更加關注「資遣方案」內容，福利好的狀況下或許可一路領到年底。

Google母公司Alphabet宣布裁員當日遇上農曆新年，位於灣區的總部不到中午，辦公室外就湧現排隊人潮，員工餐廳推出新春特餐，紅燒魚、滷肉、醉雞等10多道應景菜色，讓華人員工不惜等上近2個小時感受年味。

由於當天凌晨公司才發出裁員通知，預計在全球裁減1萬2000人，美國地區名單已經公布，不少員工聊到同事被解僱時難免憂心未來，有人感嘆之前被裁員過了半年才找到工作，苦笑說另一半最好不要在同個圈子。

但是也有人十分務實看待裁員，認為與其煩惱「會不會輪到我」，不如關心公司的「資遣方案」才好及早準備下一步。

Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）在寫給員工的備忘錄中提到，Google於2個月的預告期期間會照發薪水，資遣費以16週開始起算，年資每滿一年會額外給予2週工資；此外，公司會提供6個月的醫療保險。

Google在這次科技業裁員潮中較晚才做出決定，資遣方案囊括的福利公布後，讓一些Meta和Twitter等公司的員工有些羨慕。

根據美國財經媒體CNBC報導；Meta承諾給予被裁的員工16週資遣費但沒有提到2個月的預告期工資；推特（Twitter）執行長馬斯克（Elon Musk）說要給員工3個月的資遣費，但是有些人控訴實際只領到1個月。

其他科技巨擘提出的資遣方案，有些則尚未公布具體資遣費發放月數。

微軟（Microsoft）表示裁員將進行到3月底，公司預計支付12億美元（約新台幣364億）的資遣費，符合條件的員工可獲得「高過市場」的資遣費、6個月的醫療保險和60天預告期等多項福利。

亞馬遜（Amazon）則是承諾美國地區員工被裁後60天薪資和福利不變，之後依據員工在公司服務時間的長短給予「數週的資遣費」和一筆離職金，以及過渡時期的健保。

自去年11月科技業裁員潮邁入高峰之後，因為「幾乎每家都在裁」，矽谷員工轉而更加關注「被裁後的福利保障」。

Google裁員同一天，加州就業發展局（Employment Development Department）也公布就業數據；儘管科技業相繼解僱員工，舊金山市12月失業率下滑至2.0%，囊括矽谷地帶的聖馬提歐郡（San Mateo County）和聖克拉拉郡（Santa Clara County）失業率也分別降到1.9%和2.0%，此外，與去年11月相比，3個地區12月的就業人口也都有增長。

經濟學家認為科技業動盪對就業市場產生的整體影響，要到春天才可能開始顯現，經濟前景當前雖未出現衰退現象，卻也難以預測。 

裁員 福利 Google

上一則

馬斯克：推特將改變廣告形式 並將推無廣告訂閱模式

延伸閱讀

谷歌裁員有預警 先停綠卡申請

谷歌裁員有預警 先停綠卡申請
科技業不留情 南加華人情侶雙雙被裁

科技業不留情 南加華人情侶雙雙被裁
裁員潮一波接一波 英特爾在美裁員數百人

裁員潮一波接一波 英特爾在美裁員數百人
這波裁員潮來得快又急 過去30天內 科技業裁近5萬人

這波裁員潮來得快又急 過去30天內 科技業裁近5萬人

熱門新聞

高盛日前決定裁撤旗下多達3200名員工。圖為1月11日高盛位於華爾街的總部辦公室。（路透）

高盛裁3200人過程曝光：30分鐘內打包、門禁卡即刻停用

2023-01-14 20:18
微軟比起其他科技巨人較晚裁員。路透

傳聞坐實 微軟宣布裁員1萬人：經濟不穩 節省開支

2023-01-18 12:40
大型科技公司近日大幅裁員，蘋果是唯一例外。（美聯社）

還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺

2023-01-20 12:41
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

人口下滑使中國經濟步日本後塵？克魯曼：更令人憂心

2023-01-18 06:33
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨大逆轉 克魯曼：輪到悲觀者難自圓其說

2023-01-14 14:16
裁員潮席捲科技業，連搜尋引擎巨人Google也無法倖免。（路透）

Google也撐不住？搜索巨擘突宣布裁員1.2萬人

2023-01-20 07:32

超人氣

更多 >
女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛

女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛
南加州蒙市鬧區槍案 警證實10死至少10傷 嫌在逃

南加州蒙市鬧區槍案 警證實10死至少10傷 嫌在逃
剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰

剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰
3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」
「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭

「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭