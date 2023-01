馬斯克：推特將改變廣告形式 並將推無廣告訂閱模式

社群媒體推特 (Twitter)老闆馬斯克 21日在推特發文表示,推特的廣告太頻繁出現、也太大了,他將改變推特的廣告尺寸與出現頻率,並計劃推出價格較高的無廣告版訂閱計畫,推特未來幾個月也將翻譯、並推薦其他國家與文化用戶的「驚人傑出」(amazing)推文。

馬斯克說,他正在採取行動,未來幾周將處理推特廣告的尺寸和出現頻率問題,而且推特將會有更高價的無廣告訂閱。

