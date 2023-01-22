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馬斯克：推特將改變廣告形式 並將推無廣告訂閱模式

編譯簡國帆／綜合外電
推特老闆馬斯克表示，推特的廣告太頻繁出現、也太大了。（路透）
推特老闆馬斯克表示，推特的廣告太頻繁出現、也太大了。（路透）

社群媒體推特（Twitter）老闆馬斯克21日在推特發文表示，推特的廣告太頻繁出現、也太大了，他將改變推特的廣告尺寸與出現頻率，並計劃推出價格較高的無廣告版訂閱計畫，推特未來幾個月也將翻譯、並推薦其他國家與文化用戶的「驚人傑出」（amazing）推文。

馬斯克說，他正在採取行動，未來幾周將處理推特廣告的尺寸和出現頻率問題，而且推特將會有更高價的無廣告訂閱。

推特將近90%的營收來自銷售數位廣告，馬斯克最近也把營收大幅下滑歸因於人權組織施壓品牌業者暫停在推特頭放廣告。推特近來已鬆綁實施三年之久的政治廣告禁令，顯示政策持續在改變，

馬斯克稍早推文說，推特基本上已是網路上錯誤最少的真相來源，但顯然還有長路要走。他也說，推特的應用程式（App）更新已經上架，重大更新包括能把推文細節頁面加入書籤，而且書籤是「隱密」的，不像「讚」是大家都看得到。

馬斯克也說，推特未來幾個月也將翻譯並推薦其他國家與文化用戶的「驚人傑出」（Amazing）推文。他指出，其他國家每天都會有長串推文，特別是日本。

推特 馬斯克 營收

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