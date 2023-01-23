美國星巴克勞資糾紛不斷 消費者：沒感覺

美國星巴克過去這一年不斷面臨勞資糾紛，不過這些風波似乎並未影響多數顧客登門喝咖啡的興致。（歐新社）

咖啡 連鎖業者星巴克 （Starbucks）過去這一年不斷面臨違反勞動法的指控，也挨批藉機修理推動工會成立的員工。不過這些風風雨雨似乎並未影響多數顧客登門喝咖啡的興致；至少有一項調查顯示，多數消費者對這些事情沒什麼感覺。

股票研究業者BTIG訪調將近1,000名顧客，其中4%暗示如果星巴克和工會無法達成協議，他們永遠不會再進星巴克一步；但69%則說對他們到星巴克消費的頻率毫無影響。

這些調查結果與該公司去年4月進行的另一份調查大致相同。BTIG分析師沙雷赫（Peter Saleh）在這份20日公布的最新報告中表示，至於其餘受訪者中有16%表示他們之後就會少去星巴克，11%則說會更常去，基本上就相互抵銷了。

不過，去年2月Blue Rose研究公司的調查顯示，十位受訪者中有四位過去六個月曾在星巴克消費，其中69%表示支持星巴克員工成立工會，整體而言近三分之二受訪者相信星巴克員工需要工會。這份調查訪問了大約2,500人，是聚焦勞工權益的網站More Perfect Union委託進行。

去年8月蓋洛普（Gallup）的調查也顯示，71%的美國民眾支持成立工會，這是該公司1965年開始追蹤此議題至今最高比率。

沙雷赫預測，星巴克工會和公司代表今年會持續協商，不然就是等到哪一方覺得持續抗爭下去的成本已高於簽個協議的成本，事情才會罷休。

部分星巴克投資者曾呼籲，要多注意星巴克如何處理美國各分店成立工會一事。就連本周在瑞士舉行的達沃斯世界經濟論壇（WEF）上，美國勞工部 長Marty Walsh也說，不平等的現象日益惡化，企業主管應該要更主動與工會對話。