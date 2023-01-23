Z世代流行復古風 迷上老折疊機、倡離線

Nokia 2760 Flip（取材自官網）

1995到2009年間出生的Z世代介於14到28歲，年紀輕輕卻瘋狂迷戀舊時代用品，先是可拋式相機、之後是低腰牛仔褲，最近又群起追逐1990年代的折疊手機(flip phone)。有些年輕名流甚至帶頭主張離開網路、減量使用社群媒體 。

折疊手機這類設備在沃爾瑪(Walmart)和亞馬遜(Amazon)等大型零售商有售，僅20美元，最近在抖音 (TikTok) 視頻中可看到年輕人買了之後拆箱炫耀，並且用低品質相機拍攝，展現不經意的糢糊美感。

年輕人甚至期許自己有遠離網路、希望2023 年盡可能離線。

古巴裔美籍歌手卡布露(Camila Cabello)在推特(tweet)貼文稱，「我是折疊手機的革命團隊」，她拿著一支TCL折疊手機說，「也許可以這個主題寫歌。」

新主張減少使用手機、社群

因迪士尼頻道情境喜劇「麗芙與麥迪」(Liv and Maddi)崛起的女演員卡梅隆(Dove Cameron)去年11 月已改用折疊手機，她覺得花太多時間在手機和社群媒體上真的很糟糕；她找到一款90年代的 Matrix-y 折疊手機，搭配一個號碼。

心理學家說，智慧型手機 和社群媒體2012年左右風行，青少年憂鬱比例隨之上升；根據美國衛生與公共服務部旗下的物質濫用和心理健康服務管理局(Substance Abuse and Mental Health Services Administration)，2004至 2019年間，青少年憂鬱症發病率幾乎翻倍。

目前就讀伊利諾大學厄巴納-香檳分校(University of Illinois at Urbana-Champaign)的18歲大一生帕拉佐羅(Sammy Palazzolo)晚上與朋友出遊時，便用智慧型手機聆聽流行音樂，時間到了就停止使用，晚間再改用折疊手機聯絡、拍照，折疊手機成了一大話題，在聚會裡常聽到人們驚呼：「這是折疊手機嗎？」

同樣18歲的博德 (Reagan Boeder) 正努力讓聯誼會的姐妹淘跟上潮流，她認為越來越多人會帶折疊手機出門，有趣又懷舊。

帕拉佐羅發現，換手機前，她晚上外出與朋友相約常因社群媒體貼文或前任男友發來簡訊而淚流滿面，智慧型手機是罪魁禍首。

隨著老式技術捲土重來，帕拉佐羅和朋友們想出另類解決方案，去年12 月，她和朋友去沃爾瑪，經過一番詢問探索，四小時後，花49.99美元買折疊手機AT&T Flex，朋友們透過 Tracphone 以19.99美元買到更便宜的手機。

Nokia第二款折疊手機，靈感來自於1920年代Grta Garbo魅力。（取材自官網）

大學生抖音宣傳 1400萬點閱

帕拉佐羅鼓勵大家購買折疊手機的抖音訊息已有1400多萬人點閱、300多萬人按讚。

總部位於芬蘭的HMD Global 獲諾基亞(Nokia)獨家授權，聲稱Z 世代是不尋常的族群。

Z 世代習慣用智慧手機各式功能，簡單的復古手機欠缺Find My Friends追蹤功能，帕拉佐羅改用好友系統相互追蹤。

高中生改用古老數位相機

帕拉佐羅高中二年級起就一直帶古老數位相機參加派對。

儘管蘋果(Apple)手機 iPhone 14 Pro 有精密攝像頭，但少了等待照片沖洗或下載到電腦的特殊滿足感，備受歡迎的Hisptamatic和Dazz Cam等應用程式可重建數位和傳統膠卷相機所拍攝的照片，還可下載數千次。

可拋式相機市場預計2030年將成長12.3億美元，抖音名人舞者達梅利奧(Charlie D'Amelio)和模特兒拉塔科夫斯基(Emily Ratajkowski)已搭上2000年代數位相機復古潮流。

帕拉佐羅說她喜歡折疊手機上的照片，因為有顆粒感且模糊，完美捕捉到大學時代外出的氛圍。

Z 世代渴望 1990和 2000年代復古產品的原因之一是隱私和不刻意精心策劃的圖像，可說是最隨性的社群媒體。

新款諾基亞折疊手機Nokia 2760 Flip 在沃爾瑪有售，透過預付卡品牌通訊業者威瑞森(Verizon)以19.99美元價格出售，2780機種則在亞馬遜(Amazon)和上選(Best Buy)出售，單價 89.99 美元。

在年輕人追逐復古風之際，折疊式智慧型手機也崛起。（新華社）

在年輕人追逐復古風之際，折疊式智慧型手機也崛起。市調業者IDC預估，折疊手機市場2025年將達290億美元，複合年增率70%。其中，三星解鎖版Galaxy Z Fold4起價1799.99美元，Galaxy Z Flip4起價999.99美元。