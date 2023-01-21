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比特幣本周漲幅超越美股、攀8月來新高 可能已走過低點

編譯季晶晶／綜合外電
比特幣在2023年開始上漲，主要是總體經濟情勢前景變得較為樂觀。（路透）
比特幣在2023年開始上漲，主要是總體經濟情勢前景變得較為樂觀。（路透）

在亞洲各地慶祝農曆新年假期之際，加密貨幣演出上漲行情，比特幣21日一度勁揚2.1%至22,786美元，是8月18日以來的最高價位，乙太幣也漲2.4%到9月以來最高。兩者本周周線均收紅，比特幣上漲約12%，以太幣也漲14%，表現優於史坦普500指數和道瓊工業指數的分別下跌0.9%和2.9%。市場也日益揣測關加密貨幣行情可能已經走過低點。

Matrixport研究主管Markus Thielen在周五發出的報告裡說：「過去八年（2015年至2022年），在農曆新年第一天結束時買入比特幣，並在10個交易日後賣出，都有正回報，平均報酬率是9%。農曆新年對多頭頭寸來說是具吸引力的入場時機。」

比特幣與乙太幣在2023年開始上漲，主要是總體經濟情勢前景變得較為樂觀。美國短期通膨預期在1月初降至近兩年來最低，對消費者信心的提振效果大於預期。在物價進一步降溫後，美國聯準會有望縮小升息幅度，儘管可能持續升息直到物價壓力顯示出更明確的放緩跡象。

不過，即使是多頭也小心謹慎。Fundstrat數位資產策略主管Sean Farrell預測，比特幣今年可漲到35,000-44,000美元，乙太幣則觸及2,400-3,200美元，但他說，市場仍可能遇到麻煩，例如數位貨幣集團（DCG）動盪等問題依然嚴峻。

Farrell周五撰寫報告表示：「儘管我們相信大部分加密貨幣的絕對低點已經出現，仍認為要小心短期風險。這些包括來自DCG的更多影響、下次FOMC會議會再次打擊風險資產，以及目前仍處於熊市。」

比特幣 貨幣 乙太幣

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