又有加密幣業者陣亡 Genesis已聲請破產保護

加密幣貸款業者Genesis Global Holdco（GGH）已聲請破產，成為加密幣交易所FTX倒閉後，最新一家陣亡的加密幣公司。圖為加密貨幣示意圖。（路透）

加密幣貸款 業者Genesis Global Holdco（GGH）已聲請破產 ，成為加密幣交易所FTX倒閉後，最新一家陣亡的加密幣公司。

法院文件顯示，GGH於19日依據破產法第11章向紐約南區法院聲請破產保護。該公司表示，計畫利用這個法院程序，試圖出售資產或籌措資金。若這個過程不順利，債權人將擁有該公司重整後的權益。

GGH說，將在債務重整的過程中，利用手頭上1.5億美元的現金為公司的營運提供資金。破產法第11章允許企業在擬定償債計畫的同時，持續營運。

同時，GGH旗下聚焦借貸業務的子公司Genesis Global Capital（GGC）和Genesis Asia Pacific（GAP）也都聲請破產保護。GGC表示，其資產和債務都介於10到100億美元之間，估計擁有超過10萬名債權人。

一名發言人澄清，Genesis Global Trading（GGT）等其他參與交易、託管客戶資金的子公司，並不在聲請破產之列，依然持續營運。

由於流動性緊縮，GGH母公司加密創投業者Digital Currency Group（DCG）已和不同債權人進行秘密協商。在避險基金三箭資本倒閉之後，DCG開始浮現財務壓力。在FTX聲請破產不久之後，GGC暫停提款服務。

Genesis在1月在最新一輪裁員 中解雇了30%的員工，代理執行長艾斯林（Derar Islim）致函客戶，該公司需要「更多時間」為其流動性吃緊找到解方。

隨著市場消化這些幣圈噩耗，加密幣行情變動不大。根據CoinMarketCap報價，截至台灣時間20日15時30分左右，比特幣跌0.4%，報20,991美元。