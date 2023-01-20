史指跌入熊市 經濟未必衰退

2022年是史坦普500指數自金融危機以來表現最糟的一年，累計跌幅達19.44%，年底收盤價較1月高點跌逾20%。特斯拉、亞馬遜 、Netflix乃至蘋果都遭到無情的打擊。

從過去幾輪熊市訊號來看，史指如此大幅度的下跌通常代表經濟衰退不可避免。然而，如果考慮到估值與經濟相關性不大，則是另外一種觀點。從這個角度來看，去年美股的慘淡表現並非是經濟衰退的訊號。

富國銀行證券股票 策略主管哈維(Chris Harvey)表示：「投資人需要謹慎對待他們根據股市走勢預測的經濟訊號。2022年股票遭遇的大規模拋售絕大部分是因為資金成本正常化導致的投機泡沫破裂，而不是因為基本面崩潰。」

有種觀點認為，近期美股的暴跌是個例外。由能源和銀行等經濟敏感的企業主導的價值股，在連續5年落後於由科技股主導的成長股後，終於大放異采。2022年價值股表現指數較成長股高出20個百分點，為20年來最好的相對表現。

雖然這輪熊市引起人們對經濟衰退的恐懼，但值得注意的是，史指的下跌幾乎有一半可以歸咎於5大科技股。雖然成長型企業是經濟的一部分，但很顯然，這些股票遭受的打擊主要是由利率導致的估值縮水所引起的。

價值型股票的估值縮水程度要小得多，因為它們相對溫和的虧損可以被視為未來活動的更純粹、更樂觀的訊號。價值股上次有如此好的表現的時候還是在2000年，當年美國經濟只出現輕微衰退。

類似的觀點還存在其他理由。就連亞馬遜等公司的大規模裁員 也受到部分人士的歡迎，認為這可能會讓被裁員的勞動力轉移到目前勞動力短缺的其他領域，從而緩解勞動市場的緊張情況。（財經新聞組）