Netflix獲利下滑 但訂閱數大增

雖然獲利下滑，但Netflix 去年第4季新增了數百萬訂戶，超過華爾街的預期，推高了這家串流媒體公司的股價。

Netflix的財報結果如下：每股獲利12分，低於Refinitiv估計的45分；營收 78.5億元，與Refinitiv調查分析師預估的78.5億元相同。全球付費淨用戶新增766萬用戶，遠大於StreetAccount估計的457萬用戶。

Netflix將電視影集「星期三」、紀錄片系列「哈利和梅根」以及強生(Rian Johnson)執導的電影「鋒迴路轉2：抽絲剝繭」等新品吹捧為本季的熱門內容。

上季度，這家串流媒體對其最新廣告業務「非常樂觀」。雖然它預計新廣告套餐不會對其第4季業績做出實質性貢獻，但它預計會員數量會隨著時間的演進而逐漸增加。

在財報發布之前，分析師預計該公司將宣布增加457萬付費用戶，與Netflix自家預測的450萬苜不多。這個數字將高於上季新增的240萬，並且明顯優於上半年的減少。

展望未來，Netflix將不再提供訂戶新增數財測，但仍會在未來的財報中報告這些數字。理由是該該公司越來越關注營收作為其主要獲利指標，而不是會員增加。

Netflix 創始人里德黑斯廷斯 (Reed Hastings) 將辭去首席執行官一職，但仍將擔任董事長，該公司週四在發布財報的同時宣布。

該公司還透露，聯席CEO 黑斯廷斯(Reed Hastings)將卸任並轉任執行總裁一職。聯席CEO薩蘭多斯(Ted Sarandos)將留任。最近剛出任營運長的彼得斯(Greg Peters)將接替黑斯廷斯擔任聯席CEO一職。彼得斯也將加入公司董事會。

黑斯廷斯於1997年與他人共同創立Netflix。薩蘭多斯於2020年7月與黑斯廷斯一起晉升為聯席CEO，同時任命彼得斯為營運長。