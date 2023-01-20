我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英特爾擴大裁撤加州員工 暗示可能裁更多

彭博：荷、日1月底將加入美國圍堵中國晶片行列

Netflix獲利下滑 但訂閱數大增

財經新聞組／綜合報導

雖然獲利下滑，但Netflix去年第4季新增了數百萬訂戶，超過華爾街的預期，推高了這家串流媒體公司的股價。

Netflix的財報結果如下：每股獲利12分，低於Refinitiv估計的45分；營收78.5億元，與Refinitiv調查分析師預估的78.5億元相同。全球付費淨用戶新增766萬用戶，遠大於StreetAccount估計的457萬用戶。

Netflix將電視影集「星期三」、紀錄片系列「哈利和梅根」以及強生(Rian Johnson)執導的電影「鋒迴路轉2：抽絲剝繭」等新品吹捧為本季的熱門內容。

上季度，這家串流媒體對其最新廣告業務「非常樂觀」。雖然它預計新廣告套餐不會對其第4季業績做出實質性貢獻，但它預計會員數量會隨著時間的演進而逐漸增加。

在財報發布之前，分析師預計該公司將宣布增加457萬付費用戶，與Netflix自家預測的450萬苜不多。這個數字將高於上季新增的240萬，並且明顯優於上半年的減少。

展望未來，Netflix將不再提供訂戶新增數財測，但仍會在未來的財報中報告這些數字。理由是該該公司越來越關注營收作為其主要獲利指標，而不是會員增加。

Netflix 創始人里德黑斯廷斯 (Reed Hastings) 將辭去首席執行官一職，但仍將擔任董事長，該公司週四在發布財報的同時宣布。

該公司還透露，聯席CEO黑斯廷斯(Reed Hastings)將卸任並轉任執行總裁一職。聯席CEO薩蘭多斯(Ted Sarandos)將留任。最近剛出任營運長的彼得斯(Greg Peters)將接替黑斯廷斯擔任聯席CEO一職。彼得斯也將加入公司董事會。

黑斯廷斯於1997年與他人共同創立Netflix。薩蘭多斯於2020年7月與黑斯廷斯一起晉升為聯席CEO，同時任命彼得斯為營運長。

Netflix CEO 營收

上一則

科技巨頭大裁員 蘋果除外

下一則

憂Fed續升息 股指連跌3日

延伸閱讀

「黑暗榮耀2」搶先看 宋慧喬眼眶泛淚、靈堂照曝光

「黑暗榮耀2」搶先看 宋慧喬眼眶泛淚、靈堂照曝光
柯震東帥臉毀容縫30針 凌晨喊話5字吐心聲

柯震東帥臉毀容縫30針 凌晨喊話5字吐心聲
Netflix招聘私人飛機空服員 派駐加州 年薪最高38.5萬

Netflix招聘私人飛機空服員 派駐加州 年薪最高38.5萬
「星期三」創紀錄又掀模仿潮 Netflix續訂第2季

「星期三」創紀錄又掀模仿潮 Netflix續訂第2季

熱門新聞

高盛日前決定裁撤旗下多達3200名員工。圖為1月11日高盛位於華爾街的總部辦公室。（路透）

高盛裁3200人過程曝光：30分鐘內打包、門禁卡即刻停用

2023-01-14 20:18
微軟比起其他科技巨人較晚裁員。路透

傳聞坐實 微軟宣布裁員1萬人：經濟不穩 節省開支

2023-01-18 12:40
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

人口下滑使中國經濟步日本後塵？克魯曼：更令人憂心

2023-01-18 06:33
特斯拉股價連連下跌之際，馬斯克接下推特忙得焦頭爛額。個人資產直直墜。(路透)

馬斯克身價損失破金氏紀錄 慘的是…可能永別「世界首富」

2023-01-12 19:42
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨大逆轉 克魯曼：輪到悲觀者難自圓其說

2023-01-14 14:16
微軟宣布計畫解雇約1萬名員工，也打擊了投資人情緒。該股收跌並拖累道指走低。美聯社

獲利了結賣壓大 道指跌逾600點

2023-01-18 16:51

超人氣

更多 >
轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水
中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」
旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧

旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧
疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信
好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽

好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽