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科技巨頭大裁員 蘋果除外

財經新聞組／綜合報導
大型科技公司近日大幅裁員，蘋果是唯一例外。（美聯社）
大型科技公司近日大幅裁員，蘋果是唯一例外。（美聯社）

由於對經濟衰退的擔憂加劇，許多大型科技公司都在過去幾年的快速擴張後開始裁員

微軟18日宣布裁員1萬人，降低總員工數5%；亞馬遜也開始縮編，最終裁員1.8萬人。這兩家科技巨頭正加入近幾個月也在裁員的Alphabet和Meta的同行之列。

雖然每家公司狀況略有不同，但大多數經歷裁員的公司都將宏觀經濟狀況和未來經濟衰退的可能性作為勒緊褲腰帶的原因。但有一個未被充分認識的因素是：科技公司在過去兩年擴大招聘的速度有多快。

蘋果是一個的例外：它過去兩年沒有明顯增加招聘，也沒有宣布任何裁員。

根據SEC文件即可了解其他大型科技公司在疫情期間的員工擴編速度。

截至2022年6月底，微軟擁有22.1萬名全職員工。與2021年同期相比，員工人數增加了4萬人或22%。再前一年，微軟增加了1.8萬名員工，增幅為11%。

亞馬遜比微軟更複雜，因為它擁有龐大的倉庫計時工。即使如此，亞馬遜在2021年仍實現迅猛成長，增加了31萬個工作崗位。在此之前，它在2020年實現了更大的擴張，增員超過38%，大增50萬名員工。

自2012年上市以來，Meta每年增加數千名員工。2020年增加了1.3萬多名員工，大增30%，是該公司史上招聘人數最多的一年。2021年它又增聘1.3萬名員工。

前身為谷歌的Alphabet裁員數量不及其他大型股公司，但其增幅同樣巨大。2021年增加了2.1萬多名員工，全年增加了15%，員工總數達到15.65萬人。2020年新增1.6萬多人，增幅近14%。

蘋果在疫情期間的員工增幅要慢得多。事實上，自2016年以來，過去幾年的招聘一直遵循相同的總體趨勢。

截至2022年9月，蘋果擁有16.4萬名員工，但這僅較2021年同期增加6.5%，相當於1萬名員工的實際增加。蘋果在2020年的招聘也很明智，在2021年9月之前的一年裡增加不到7000名員工。

裁員 微軟 蘋果

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