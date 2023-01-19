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好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽

憂Fed續升息 股指連跌3日

日銀寬鬆不變、美數據疲軟 美國公債漲勢添動能

編譯任中原／綜合外電

由於日本銀行（央行）維持「殖利率曲線管控」（YCC）計畫不變，加上美國去年12月生產者物價指數（PPI）及零售銷售都顯示通膨進一步下降，且經濟活動減緩，為美國公債漲勢平添新動能。美國10年期公債殖利率從3.534%，大幅下降到3.374%，為去年9月初以來最低水準。

日銀維持超寬鬆貨幣政策，使市場對日債殖利率將進一步走高的猜測降溫，因而帶動全球公債走高。分析師指出，如果日債殖利率上升，可能會使日本投資人拋售外國債券，轉買日本公債。

再者，美國陸續公布的12月零售銷售、工業生產及PPI數據都偏弱，令投資人相信經濟成長正在減速，通膨壓力減輕，對公債提供進一步支撐；住宅營建商信心指數雖微幅回升，但悲觀者仍超過樂觀者。

美國5年期公債殖利率降幅更大，顯示投資人押注聯準會（Fed）將比原先預期更早停止升息，之後可能因為經濟陷入衰退而開始降息。

今年來許多個別與機構投資人都對債市轉趨樂觀，主因殖利率已經升到十多年來高點；而經濟數據顯示通膨趨於溫和，經濟加速下坡，使債市投資人更有信心擁抱債券。

不過，Fed官員迄未對通膨提出樂觀展望，且一再暗示他們並不預期今年內將會降息。聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德（鷹王，今年無投票權）表示，他認為2月1日Fed升息2碼應屬適當，並預測年底時利率將升到5.25%~5.50%，遠高於市場預估。但許多投資專家仍相信經濟數據終將迫使Fed改變說法。

公債上漲，股市下跌，與華爾街專家的主流看法一致。去年「股六／債四」傳統投資組合的績效是數十年來最差者，但許多專家相信今年由於經濟走下坡，債券將更能發揮避險功能。

殖利率 投資 債券

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