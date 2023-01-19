時機神準 早期押注加密幣的大咖 崩盤前早賺暴利下車

金融時報報導，矽谷創投天王提爾創立的Founders基金，去年早在加密貨幣崩跌之前，就結清幾乎八年來對加密幣的押注，18億美元獲利入袋後。（美聯社）

英國金融時報（FT）報導，矽谷創投天王提爾（Peter Thiel） 創立的Founders基金，去年早在加密貨幣 崩跌之前就結清幾乎八年來對加密貨幣的押注，18億美元獲利入袋後一身輕下車。

總部位於舊金山的Founders基金於2014年初首度投資比特幣 ，隨後大舉投資加密貨幣。知情人士表示，約三分之二資金用於購買比特幣。

消息人士透露，Founders基金在2022年3月底、也就是數位資產市場陷入危機的一個月多前，便出售絕大多數的加密貨幣部位，目前對加密貨幣沒有龐大曝險。

提爾是共和黨候選人的重磅贊助人，也是美國前總統川普的支持者，他是最早大量買進比特幣的主流投資人之一，隨後一直大聲宣揚看好這種數位貨幣。

去年4月，約略是Founders基金出售多數加密貨幣部位的時候，提爾還在表示樂觀看待比特幣的未來。他在邁阿密舉行的一場加密貨幣研討會上說，「我們正處於法定貨幣制度的盡頭」，並暗示比特幣價格可能將上漲100倍（當時行情約44,000美元）。

全球最大加密貨幣比特幣於2009年問世，從2014年的約750美元後一路狂飆，到2021年11月衝破65,000美元大關，締造新高，但近年來行情大起大落，價格幾度大跌，去年11月跌至約15,500美元，寫兩年新低。

去年5月來，數位資產市場幾經震撼，迫使Terraform Labs、Celsius、Voyager和三箭資本（Three Arrows Capital）等備受矚目的加密貨幣公司破產。

隨著全球第二大加密貨幣交易所FTX轟然崩塌，積欠主要債權人逾30億美元的消息衝擊幣圈，加密貨幣投資人的信心進一步下滑，FTX共同創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）也以多項詐欺罪名遭到起訴。