華爾街大多頭：2條件若到位 美股今年躍漲20%勝算大

前摩根大通首席股票策略師Tom Lee表示，美國通膨趨緩，聯準會貨幣政策「轉鴿」在望，美股2023年大有機會躍漲超過20%。（路透）

前摩根大通首席股票策略師Tom Lee表示，美國通膨趨緩，聯準會（Fed）貨幣政策「轉鴿」在望，美國股市2023 年大漲超過20%的機率與日俱增。

現職為Fundstrat研究主管的Tom Lee 18日發布報告表示，他之所以看好美股 後市，關鍵在於通膨持續快速滑落，而且Fed已認清這點，政策必將隨之調整。

他指出，18日公布的最新數據顯示，美國12月生產者物價指數 （PPI）下降0.5%，遠超出市場預期的下滑0.1%，寫下疫情爆發後最大降幅紀錄。以三個月年化數據來看，PPI現在正以略高於1%的速度攀升，這將有助於把通膨率壓回Fed的2%目標。不單是PPI，最近出爐的數據都呈現通膨明顯趨緩的景象，Fed政策立場顯然太「鷹」了。

Lee說：「債市的看法是，Fed必須儘快結束這場（抗通膨）戰爭。」他強調，債市波動率已降低。

展望後市，Lee認為美股今年要大漲，兩大條件必須到位：1. 未來六個月期間，通膨年化數據必須果如所料持續往下走，降到低於3%。2. Fed認定通膨下滑趨勢確立（與債市看法趨於一致），如果Fed仍執意把經濟無謂地推落衰退懸崖，這條件就不成立。

Business Insider網站報導，隨著通膨數據逐漸趨緩，Fed最近「鷹派」立場顯然已從濃轉淡，上回升息幅度已從3碼（0.5個百分點）減為2碼。市場普遍預期，2月舉行聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議時，升息步調將進一步減緩至1碼，之後很快就會暫停升息腳步。

Lee在報告中指出，美股今年要漲20%，並不容易，仍面臨多股逆風；不過，全年大漲的機率正日益升高。

他指出，歷史資料顯示，美股若全年下跌，次年漲幅超過20%的機率達53%，由此來看，押注美股標普500指數2023年躍漲20%的勝算很高；如果標普500指數在年初頭五個交易日漲幅在1.5%以上，或「恐慌指數」（VIX）2023平均值降到25以下，全年漲超過20%的或然率更升到90%。

這兩項條件似乎正聚在一起：標普500指數在今年頭五個交易日小漲0.8%，但頭十個交易日收漲4%。同時，VIX在上周跌破20，年初時大約在23。