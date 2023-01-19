上周房貸申請量大增28%

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周房貸申請量較前周增加了近28%。符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.42%降至6.23%；自備20%頭款的點數從0.73降至0.67支付。再融資 需求較前周增加34%，但仍較一年前同周低81%。再融資比率從前周的30.7%增至31.2%。

法巴獲批准出售西方銀行

法國最大上市銀行法國巴黎銀行表示，已獲得所有必要的監管批准，完成之前宣布的將西方銀行(Bank of the West)出售給蒙特利爾銀行的交易。該交易預計將於2月1日完成。蒙特利爾銀行於2021年12月同意以163億元價格收購法巴銀行的美國子公司西方銀行。

Party City申請破產保護

Party City Holdco Inc申請第11章破產保護，成為零售業最新受害者，因為持續高揚的通膨衝擊消費者支出。Party City已與債券持有人團體達成協商協議，以支持預計將於第2季完成「加速重組」。它公布10億至100億元的估計資產和負債，並已獲得1.5億元債務人資產融資以支持運作。

Coinbase停止日本 業務

美國最大加密貨幣 交易所Coinbase表示，為大規模檢討營運，將停止日本業務，可能最終關閉該國業務。該公司指出，所有日本客戶都必須在日本標準時間2023年2月16日前撤回他們持有的法定貨幣和加密貨幣。之後保留在平台上的加密資產將被轉換成日元，並移交至日本法務局的擔保帳戶。

12月PPI跌0.5% 大於預期

勞工部報導，衡量數百個類別最終需求價格的生產者物價指數(PPI)12月下降0.5%，遠大於《道瓊》經濟學家預計的下降0.1%。這是另一個跡象，顯示通膨雖然仍然很高，但正在開始緩解。不包括食品和能源在內的核心PPI上漲0.1%，符合預期。

卡車公司JB Hunt業績不佳

卡車運輸公司J.B. Hunt Transport Services Inc上季業績不及市場預期，受多重聯運運輸量下降和司機工資高漲的打擊。多重聯運是指透過兩種以上運輸方式移動貨物，通常是從火車到貨運拖車或輪船。司機短缺也給卡車業者帶來巨大壓力，不得不支付更多工資來吸引和留住司機。