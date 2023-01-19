通膨飆升 這些商品去年卻跌價

在通貨膨脹 率飆升的去年，某些商品售價卻明顯下跌。根據消費者物價指數(CPI)，降幅最大的類別集中在消費電子產品、牛肉、汽車 和卡車等產品。

幾種消費電子產品位居榜首：智慧手機、電視機、其他影音商品，以及電腦、周邊設備和智慧家居助手。2022年它們的價格分別下跌22.2%、14.4%、8.6%和5.8%。

不過，這些熱門商品的標價似乎並未下降，讓人對這種廣泛的通貨緊縮趨勢感到奇怪。

經濟學家表示，通貨緊縮其實是一種統計上的呈現，而不是反映在消費者自掏腰包。勞工統計局根據質量調整技術價格；例如，微晶片 、軟體和螢幕解析度的改進，這會給人一種紙上價格下降的錯覺。

換句話說：在聯邦統計學家看來，用相同的錢買到質量更好的產品就代表通貨緊縮。

畢馬威(KPMG)資深經濟學家馬赫迪(Tim Mahedy)表示：「iPhone還是賣800元，但它的規格一直在升級。」

隨著2021年初通貨膨脹起飛，二手車價格最先飆升。根據CPI數據，該類別當年膨脹了37.3%，是汽油和燃料油等能源商品以外漲幅最大的商品。

但現在價格正在回落。2022年下降了8.8%。租賃車價格也一樣，在前一年飆升36%之後，2022年下降了4.9%。

生牛排、烤牛肉和其他類型的牛肉和小牛肉的價格去年分別下跌5.4%、3.5%和6.7%。與此同時，培根價格下降3.7%。

專門從事食品經濟學的諮詢公司Advanced Economic Solutions副總裁史密斯(Amy Smith)說，牛肉價格趨勢主要是乾旱和牛肉生產相關產業鏈的結果。

她說，因為乾旱會縮小牧場和草料面積；與此同時，玉米和小麥的價格一直居高不下，使得牛隻食用牧草變得更加昂貴。因此許多牧場主人選擇提早宰殺牛隻，增加了牛肉供應，讓雜貨店售價明顯下滑。