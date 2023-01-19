我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪曾爆出緋聞女友除了吳謹言還有她 原來早已婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太祕密完婚

英特爾進擊 年底前推3奈米

記者尹慧中、鐘惠玲／台北報導
外電報導，英特爾將在年底前推出3奈米製程。（路透）
外電報導，英特爾將在年底前推出3奈米製程。（路透）

英特爾在執行長基辛格的領導下，持續強化追趕先進製程技術布局。外電報導，英特爾推出7奈米製程後，4奈米製程已進入量產階段，3奈米製程也將在年底前推出。外界預期，隨著英特爾加入3奈米製程戰場，與台積電三星之間的技術競爭將更激烈，半導體三雄新一波搶單大戰鳴槍起跑。

日媒IT media報導，英特爾提及其Intel 4製程導入極紫外光（EUV）技術，每瓦效能提升約20％，而下一代Intel 3製程將於今年下半年推出，將應用於後續推出的Xeon處理器，在每瓦效能上將會有18％改善。

英特爾近期才推出第4代Intel Xeon可擴充處理器（代號為Sapphire Rapids），在單一封裝結合最高四個採用Intel 7製程打造的晶片塊，供應資料中心、AI運算等應用。

英特爾先前一度受困於製程技術進展，基辛格上任之後，展現在製程技術方面的強烈企圖心與進展計畫，目標四年內大跨步發展五個製程節點，同時也要積極拓展晶圓代工業務。

根據英特爾釋出的技術進展藍圖，除了已經推出的Intel 7製程外，Intel 4製程產品預計今年開始出貨，Intel 3製程將於2023下半年準備生產。後續Intel 20A製程（相當於2奈米）預計將於2024年上半準備量產，而Intel 18A製程原預計2025年初問世，但相關時程已提早到2024年下半可以量產。

在英特爾之前，三星、台積電已先後宣布3奈米進入量產，以三星於去年6月30日宣布其採用環繞式閘極（GAA）架構的3奈米製程量產，腳步最快。

三星規畫，其3奈米首次應用於高效能、低功耗的運算領域，並將拓展至行動處理器，但三星並未針對客戶端與良率等議題做進一步說明。

台積電3奈米製程於去年12月底量產，採鰭式場效電晶體（FinFET）架構，後續3奈米陣容將持續擴大。台積電3奈米家族並無N3B，主要包含N3、N3E、N3P與N3X製程。

台積電預定以N3E為3奈米家族的延伸，將為智慧手機和高速運算相關應用提供完整的支持平台，N3E技術預計將在2023年下半年量產。

儘管庫存調整仍在持續，台積電透露，其N3和N3E皆有許多客戶參與，量產第一年和第二年的產品設計定案數量，將是5奈米製程的兩倍以上。

台積電 三星 2023

上一則

末日博士羅比尼：90%加密幣是騙局 FTX創辦人非特例

下一則

通膨飆升 這些商品去年卻跌價

延伸閱讀

自製晶片？蘋果仍無法擺脫對台積電的依賴

自製晶片？蘋果仍無法擺脫對台積電的依賴
英特爾CEO：晶片決定未來50年的地緣政治

英特爾CEO：晶片決定未來50年的地緣政治
雷傑納隆科學獎 哈克6人入圍半決賽 3名為華裔

雷傑納隆科學獎 哈克6人入圍半決賽 3名為華裔
英特爾改組 槓輝達超微

英特爾改組 槓輝達超微

熱門新聞

高盛日前決定裁撤旗下多達3200名員工。圖為1月11日高盛位於華爾街的總部辦公室。（路透）

高盛裁3200人過程曝光：30分鐘內打包、門禁卡即刻停用

2023-01-14 20:18
微軟比起其他科技巨人較晚裁員。路透

傳聞坐實 微軟宣布裁員1萬人：經濟不穩 節省開支

2023-01-18 12:40
繳稅會影響退休生活品質，有時卻常被忽略。取自pexels

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

2023-01-11 09:53
特斯拉股價連連下跌之際，馬斯克接下推特忙得焦頭爛額。個人資產直直墜。(路透)

馬斯克身價損失破金氏紀錄 慘的是…可能永別「世界首富」

2023-01-12 19:42
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨大逆轉 克魯曼：輪到悲觀者難自圓其說

2023-01-14 14:16
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

人口下滑使中國經濟步日本後塵？克魯曼：更令人憂心

2023-01-18 06:33

超人氣

更多 >
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多
林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚