Fed褐皮書稱物價漲勢可望降溫 兩鷹派官員主張升息逾5%

博拉德透露他對今年年底利率的預期為5.25%-5.5%。（路透）

聯準會（Fed）兩位最受市場關注的鷹派官員重申繼續升息 的主張，並表示通膨下降的跡象說明大幅升息已發揮效果。Fed最新公布的褐皮書報告也指出，受訪者表示未來一年美國物價漲勢可望放緩。

同時，美國周三公布的數據顯示，生產者價格指數(PPI)下滑，而12月零售額創一年來最大降幅。

博拉德接受華爾街日報線上訪問時說：「我們接近進入所謂的限制性區域 ，還沒有完全達到。」他說：「隨著通膨開始下滑，貨幣 政策必須在2023年年間保持偏緊的立場」。他表示，在12月發布的點狀圖中，他對今年年底利率 的預期為5.25%-5.5%。

Fed 19位決策者中預測落在這個區間的共有五人，還有兩人預測利率將在5.5%-5.75%見頂。官員們的預期中值為5%-5.25%。

梅斯特接受美聯社訪問時則說：「我們開始看到必須看到的結果。良好的跡象表明形勢正在朝著正確的方向發展。」

她並未透露自己傾向下次要以多大幅度升息，但強調希望利率保持上行。

梅斯特說，「我們的利率還沒有達到5％，沒有高於5％，鑒於我對經濟的預測，我認為到5%是有必要的，我認為我們需要繼續前進，我們將在會議上討論該怎麼做。」

博拉德在受訪時被問及是否願意在兩周後會議上升息2碼（0.5個百分點）時，他說：「願意，為什麼不去本該達到的地方，達到我們當前認為適合的政策利率水平？」

費城聯邦準備銀行總裁哈克則重申他的觀點，即Fed 「今後」升息步伐應在1碼（0.25個百分點），而Fed今年需要進一步升息以遏制接近40年來高點的通膨。

他周三在德拉瓦大學主辦的場合上所擬的講辭中說：「我預計我們今年將再進行幾次升息，但在我看來，一次升息75個基點的日子當然已經過去了。我認為今後25個基點的升息步伐將是合適的。」

「令人鼓舞的是，儘管我們正在升息並看到一些通膨降溫的跡象，但全國經濟總體上依然相對穩健，」哈克說：「隨著貨幣政策發揮作用，供應鏈復原，需求過剩減少，我預測今年核心通膨率約為3.5%。我要強調的是：這遠高於我們2%的目標。不過這表示情勢明確朝著正確的方向前進。」

哈克、博拉德、梅斯特今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）都有表決權。

Fed褐皮書指出，「在大多數地區，銷售價格以緩和或溫和的速度上漲，但許多人表示漲幅已經低於近來的報告期。」 「總體而言，各個地區的聯繫者表示，他們預計未來一年的價格漲幅將進一步放緩。」

調查也顯示，大多數地區的就業繼續以微幅至溫和的速度成長。「儘管市場對其商品和服務的需求放緩，但許多公司對解雇員工仍然遲豫不決，並計畫在必要時通過自然減員來減少員工數量，」調查說： 「在勞動市場持續緊俏的情況下，各地區的工資壓力仍然保持高位，不過五家地區聯邦準備銀行報告稱壓力有所緩解。」