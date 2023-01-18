自製晶片？蘋果仍無法擺脫對台積電的依賴

蘋果新款MacBook Pro筆電採用自家晶片，代表該公司自製晶片的雄心壯志，但金融時報Lex專欄指出，蘋果仍無法擺脫對台積電等亞洲製造商的依賴。（歐新社）

蘋果 決心控制其產品中的每一個可能的零件，新款MacBook Pro筆電內建這家美國科技巨頭的自家晶片 ，該公司對創新的渴望，意味著減少對英特爾、高通和博通等合作夥伴的依賴。但蘋果想要自產的雄心壯志有其限制，英國金融時報（FT）的Lex專欄指出，這家iPhone製造商與亞洲晶片代工廠的關聯不可能被打破。

即使蘋果繼續設計更多自家晶片，仍將依賴全球最大晶圓代工廠台積電 等公司來生產這些晶片。矽谷可能是第一批晶片公司的所在地，但美國將大部分生產外包給亞洲。2020年全球有近90%晶片是在美國境外生產。

Lex專欄說，去年美國試圖透過《晶片與科學法案》扭轉此一趨勢，該法案對半導體的國內設計和製造設施（例如晶圓廠）提供了數百億美元的獎勵。對目前正處於低谷的半導體產業而言，這項激勵措施猶如及時雨。根據半導體產業協會（SIA）的數據，去年11月全球半導體銷售較一年前下降9.2%。總體而言，由於經濟逆風傷害需求，預計2023年的銷售將下降4%以上。但晶圓廠投資是一項長期努力，整個產業預計到2024 年會恢復。

蘋果有朝一日會在美國設立自己的晶圓廠嗎？成本將非常龐大，台積電對亞利桑納州兩座晶圓廠的投資預計達400億美元。即使是擁有逾480億美元現金和有價證券的蘋果公司，也會對此猶豫不決。初始支出也不是一次性的，況且，尖端的設計需要不斷升級設計、技術和設備。

與中國的緊張關係和供應鏈緊縮讓美國決心為自家技術設置路障，但蘋果與台積電的聯繫不太可能被打破。去年12月，蘋果公司表示將很快購買美國製造的晶片，但這並不意味著它將向一家美國公司購買。